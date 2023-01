Un hub 7 ports assorti aux MacBook Air/Pro avec le Pro Hub Slim de Satechi

Ce Pro Hub Slim utilisera deux ports Thunderbolt/USB-C d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro de 2017 ou plus récent (tout en laissant l'accès au MagSafe des Mac en disposant) et permettra de profiter d'un port USB 4 à 40 Gb/s acceptant une alimentation en pass-through jusqu'à 100W et un moniteur jusqu'à 6K à 60 Hz, un port USB-C à 10 Gb/s, deux ports USB-A 10 Gb/s, un lecteur de carte SD et un lecteur de carte microSD en UHS-I (débits max de 104 Mo/s), ainsi qu'un port HDMI 4K 60 Hz. Petite particularité, le hub se décline en Gris sidéral, Argent et Minuit afin de s'accorder au mieux à votre machine (mais pas de Lumière stellaire).