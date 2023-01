Pourquoi les SSD des MacBook Pro M2 Pro/Max 512 Go sont-ils plus lents qu'en 2021 ?

MacBook Pro M1 Pro vs M2 Pro

en utilisant quatre modules plus petits plutôt que deux plus grands, Apple peut réduire la complexité des connexions entre la mémoire et le SoC, conduisant à moins de couches sur le substrat

Des SSD moins performants en 512 Go

autoroute du stockage

Les ceintures noires de tournevis d'iFixit n'ont ainsi pas pu s'empêcher d'inspecter les entrailles d'un MacBook Pro 14 pouces M2 Pro afin de les comparer à la génération précédente.publié dan ile cadre du programme de réparation de la firme. Ce manuel n'a pas été mis à jour pour la nouvelle machine, mais cela devrait être dans les tuyaux, et le processus démontage des deux générations reste très proche.Une fois la carte mère mise à nu et le système de refroidissement retiré (ce dernier a été modifié et est étrangement légèrement plus petit, alors que la puce consomme et chauffe un peu plus), il est possible de constater qu'(et non de la LPDDR5X comme les rumeurs l'évoquaient). Nos confrères d'iFixit se sont alors tournés vers Dylan Patel de SemiAnalysis afin d'analyser ce changement, et ce dernier explique qu'en sus des problèmes d'approvisionnement,Ce démontage permet également de vérifier qu', comme nous l'avions évoqué récemment . En réduisant le nombres de voies de cettede quatre à deux (pour schématiser), les performances sont également réduites (jusqu'à -40%), comme nous avons pu le voir au sein de nos tests des MacBook Air M2 (pour la version 256 Go disposant d'un seul module) ou des récents Mac mini (les versions 256 Go des MacBook Air M2 sont touchées, mais également les versions 512 Go des MacBook Pro M2 Pro/Max et du Mac mini M2/M2 Pro, et il faudra opter pour 1 To de stockage sur ces derniers pour retrouver peu ou prou les performances de la génération précédente).Là encore, Dylan Patel indique que, ceci expliquant les choix d'Apple (et l'économie à la clé pour Cupertino). Au final, le MacBook Pro 2023 écope d'un score de réparabilité de 5 sur 10 malgré le manuel de réparation disponible. Cette note moyenne est en partie due au fait que certaines pièces nécessitent une validation logicielle avant de pouvoir être remplacées.