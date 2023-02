Rencontrez vous des soucis avec les appareils HomeKit et les HomePod ?

Un bug persistant sur les HomePod et HomePod mini

aucun appareil HomeKit n'est installé

Des solutions aléatoires selon les utilisateurs

la version 16.3.1 du logiciel améliore les performances et la stabilité globales

En effet, nous avons reçu les témoignages de plusieurs lecteurs et l'on peut en consulter d'autres sur Twitter (dont Meursault et Arthur que l'on remercie), qui sont touchés par le bug sur des HomePod et HomePod mini. La dernière mise à jour 16.3.1 du logiciel des HomePod ne semble rien changer, et certains rencontrent même des problèmes. Nous n'avons pas ces soucis à la rédaction, y compris dans mon cas avec la nouvelle architecture de l'App Maison installée avant son retrait.(d'autant plus lorsque l'on vient de se fendre d'un HomePod 2 flambant neuf à 349 euros), car il n'y a rien de plus frustrant que d'envoyer une requête et de se voir répondre qu'aucun appareil HomeKit n'a été détecté, alors que l'on sait pertinemment qu'ils sont configurés et fonctionnels sur d'autres machines. Apple a bien fourni une nouvelle mise à jour le 6 février, mais, comme à son habitude, sans préciser les changements apportés, à part un laconique. Pire,. Il serait vraiment temps qu'Apple stabilise son écosystème HomeKit, et ce sur tous ses périphériques. Certains utilisateurs voient le bug disparaître tout seul, après un simple redémarrage (parfois en redémarrant également le routeur du domicile), ou encore en renommant les périphériques HomeKit, là où il persiste pour d'autres. Il ne reste plus qu'à espérer que Cupertino déploie rapidement un correctif efficace. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.