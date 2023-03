Le pratique bras articulé pour moniteur de 22 à 35" Invision à 52€ (-22€)

Le support articulé VESA Invision à 52€

(avec une prise entre 10 et 90 mm). Ce type de support permet non seulement de libérer de l'espace en dessous de l'écran (et de s'affranchir du design parfois particulier de certains pieds), mais également d'obtenir un bureau plustout en plaçant la dalle au mieux afin d'optimiser l'ergonomie. Le bras permet une extension jusqu'à 650mm, un erotation de la base et de la plaque de fixation à 360°, une inclinaison entre +85 et -30°, une hauteur variant en très 525 et 185 mm, et dispose des fixations nécessaires au format VESA 75 x75 et 100 x 100 mm.