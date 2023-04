Pas d’Apple Studio Display Pro XDR 27" avant fin 2024

un écran de fumée ?

un écran annulé ?

même si certains panneaux ont été expédiés l'année dernière, Apple a « tué » l'écran MiniLED de 27 pouces, du moins pour l'instant

Après les incertitudes concernant la date de sortie du MacBook Air 15 pouces hier, c'est au tour du possible Studio Display Pro 27" de faire à nouveau parler de lui aujourd'hui.Il propose pour cela un récapitulatif des rumeurs concernant ce dernier. Il indique ainsi qu’il est prévu pour une production de masse en 2024 ou au début de 2025, offrant toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre d'un moniteur haut de gamme.Il utiliserait la technologie mini-LED, et le changement de conception le plus notable consiste à changer le matériau situé derrière la dalle mini-LED -actuellement du PCB- par du verre. Ce changement permettrait d’obtenir une épaisseur de panneau plus fine, un cadre plus étroit ou encore une durée de vie prolongée du produit.Pour autant, hier, Ross Young était bien moins certain de son lancement et évoquait une possible mise en pause du projet. En effet, dans un nouveau tweet uniquement destiné à ses abonnés, il indique queEn mai 2022, Ross Young indiquait que les problèmes de productions liés au retour de la pandémie COVID19 en Chine avaient poussé Quanta à produire les moniteurs dans une autre usine, ce qui aurait pour effet de repousser la disponibilité de cet éventuel "Studio Display Pro" à octobre 2022.Le tout avant de se raviser, en octobre dernier , suite à de nombreux bruits de couloir depuis plusieurs mois- il indiquait alors une disponibilité au premier semestre 2023. Il avait alors annoncé que le lancement devait être reporté, en raison de nombreux retards au niveau de la conception et des contraintes de production.