Le MacBook Air 15" annoncé un mois avant la WWDC ?

Un MacBook Air 15" avant la WWDC

Qu veut un MacBook Air 15" ?

D'après Ross Young, analyste de renom et plutôt fiable ces derniers temps,. Le timing arriverait donc un bon mois avant la WWDC, une technique utilisée par Apple pour s'affranchir d'annonces hardware, laissant le champ libre à la partie logicielle pour la conférence des développeurs.. A l'origine, Ross évoquait une sortie en avril, mais la production semble plutôt s'orienter pour la mois prochain., car la machine actuelle est plutôt fine, légère et compacte ( lire notre test du MacBook Air M2 ), mais beaucoup n'ont pas forcément d'écran externe. De fait, la dalle de 13,5" n'est pas toujours très pratique pour des logiciels exigeant un bon espace de travail -y compris pour de la bureautique, du graphisme ou même des tableurs.Pour ma part, je pense que: à une époque, un MacBook Air démarrait sous la barre des 1000€, un tarif déjà élevé pour un étudiant ou un VRP. Aujourd'hui, il faut plutôt 1700 voire 2000€ pour obtenir une machine avec suffisamment de mémoire et de disque pour travailler efficacement.(qui conviendra à la plupart des usages), cette façon de découper les gammes rend la lisibilité globale inutilement complexe.Reste à savoir si ce MacBook Air plus imposant (et donc plus cher) parviendra à réellement combler la baisse spectaculaire des ventes de Mac (-40%) de ces derniers mois. Se pose aussi la question de la puce utilisée : Apple conservera-t-elle le M2 ou en profitera-t-elle pour passer au M3 ? Là encore, la rumeur peine à se positionner.