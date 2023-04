Boostez un Mac mini ou iMac 5K avec 16, 32 ou 64 Go de RAM dès 48€ !

16, 32 ou 64 Go de RAM pour les Mac mini et iMac 5K Intel

Plus de RAM pour le multitâche ou les logiciels exigeants

. Remplacer soi-même les barrettes de RAM est à la portée de tous avec un peu de patience et en suivant notre tutoriel en vidéo (sur l'iMac 5K, l'opération est encore plus simple , il n'y a qu'une petite trappe à retirer).Apple peuple seulement 2 emplacements sur les 4 disponibles sur les iMac 5K vendus avec 8 Go de RAM d'origine. Il sera alors possible d'ajouter un kit de 2x8 Go (2 barrettes de 8 Go pour environ 48 euros) à la mémoire installée en usine pour obtenir 24 Go au total. Il sera envisageable de passer à 32 ou 64 Go de RAM au total sur le Mac mini et jusqu'à 128 Go de RAM sur l'iMac 5K en fonction de vos besoins en optant pour les kits adéquats,Cette opération assez simple permettra donc de retrouveravant d'éventuellement passer aux Mac Apple Silicon, sur lesquels il n'est pas pas possible de faire évoluer la RAM