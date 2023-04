Le clavier Bluetooth en aluminium Novodio pour Mac à 49€ (-20€)

Le clavier Bluetooth Novodio iSync Evo pour Mac à 49€

Le clavier Novodio reprend les grandes lignes du design (le bloc accueillant la batterie est plus volumineux) et les touches blanches du modèle d'Apple tout en offrant(par exemple, deux Mac, un iPad et iPhone). Il sera possible de passer rapidement de l'un à l'autre via les touches au-dessus du pavé numérique.. Le clavier Novodio est ici proposé en AZERTY et la batterie intégrée de 300 mAh offre une autonomie de 3 mois, à raison de 4 heures d'utilisation par jour, 5 jours par semaine. Le clavier Novodio est actuellement proposé au prix de 49,90 euros, soit une réduction de 20 euros sur le tarif habituel. A titre de comparaison, il faudra débourser 105,02 euros pour le Magic Keyboard, 124 euros pour la version avec pavé numérique, ou 129 et 185 euros respectivement pour les mêmes versions avec Touch ID.