Sequoia, Diablo ou Mammoth, quel nom choisira Apple pour macOS 14 ?

Sequoia, Redtail, Miramar, mais comment va s'appeler macOS 14 ?

Yosemite Research LLC

• Diablo

• Condor

• Tiburon

• Farallon

• Miramar

• Rincon

• Pacific

• Redwood

• Shasta

• Grizzly

• Skyline

• Redtail

• Sonoma

• Sequoia

• Mammoth

Quel est votre pronostic ?

Après Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey et Ventura pour les cinq dernières itérations, quel sera le choix d'Apple cette année pour macOS 14 ? Comme chaque année,la société utilisée par Apple pour déposer ses marques discrètement. Parmi les noms figurant sur cette liste et qui n'ont pas encore été utilisés, nous trouvons :Même si Apple pourrait nous surprendre, la firme a pris l'habitude depuis plus de 10 ans de choisir un des noms figurant sur cette liste publiée par Parker Ortolani . Si Mammoth semble faire référence à un changement d'importance,(et c'est une bonne chose), selon les différents bruits de couloir. De mon côté, je miserais bien sur Sequoia ou Miramar, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, nous aurons la réponse officielle le 5 juin prochain, lors de la keynote d'ouverture de la WWDC, que vous pourrez bien évidemment suivre en notre douce et chaleureuse compagnie.