Finalement, le MacBook Air 15" pourrait bien être dévoilé à la WWDC

La réponse, le 5 juin ou avant ?

Dans le cadre de watchOS 10, la société prévoit de ramener les widgets et d'en faire une partie centrale de l'interface. Cette nouvelle stratégie fera ses débuts à la WWDC en juin, parallèlement au dévoilement d'iOS 17, de macOS 14, du MacBook Air 15 pouces et, bien sûr, du très attendu casque de réalité mixte.

Le point sur les rumeurs !

Depuis plusieurs semaines, le journaliste estime que watchOS 10 pourrait introduire un. Ces derniers pourraient devenirPar ces quelques mots incidemment placés, il affirme avec fermeté qu', et ce, malgré quelques sous-entendus divergents. Aux dernières rumeurs, il était question d'une sortie au cours du mois de mai Objet de nombreuses rumeurs depuis 2021,(et pourquoi pas des M2 et M2 Pro, d'après Ming-Chi Kuo).En revanche,-au-delà de la taille d'écran. Il ne devrait pas y avoir non plus de modifications au niveau du design. Aussi, ce dernier ne devrait pas différer du MacBook Air 13 pouces sorti l'an dernier. Le prix reste également une grande inconnue.