LG lance un écran 42" 4K 120 Hz à la courbure ajustable

de frimer

Après l'annonce du Corsair Xeneon Flex , un moniteur doté d'une dalle -- OLED 45 pouces 240 Hz avec une définition de 3 440 x 1 440 pixels pouvant passer d'un format plat à un dalle incurvée avec une courbure de 800R,. Si la technologie devrait permettred'étonner votre entourage lors de la première démonstration, il reste encore à lui trouver un réel intérêt (la proposition aura le mérite d'exister pour ceux qui en auront l'usage).Ce nouveau modèle embarque une dalle 42 pouces OLED 4K 120 Hz avec une courbure ajustable manuellement sur 20 niveaux jusqu'à 900R, ou automatiquement via deux préréglages grâce à un bouton dédié sur la télécommande, un hub USB, deux haut-parleurs de 40W compatibles Dolby Atmos, un pied permettant d'ajuster la hauteur et l'inclinaison (le mode portrait est possible), des ports HDMI 2.1 avec gestion du VRR (pour Variable Refresh Rate) et ALLM (pour Auto Low Latency Mode), ainsi que la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.