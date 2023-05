Ce moniteur Dell rend la 6K plus accessible que le Pro Display XDR d'Apple

Dell U3224KB : la 6K plus abordable

Thunderbolt 4 140W, USB-C, webcam 4K HDR, 2,5 GbE : n'en jetez plus !

Présenté au CES 2023, le bien nommé (non!) Dell U3224KB a désormais un tarif officiel, tout du moins en dollars., si vous avez un petit pied-à-terre de l'autre côté de l'Atlantique (nous ne sommes plus à cela près). Pour ce tarif, vous obtiendrez(contre 6 016 x 3 384 pour le Pro Display XDR d'Apple), des noirs 41% plus profonds et un rendu des couleurs 1,2 fois meilleur que les dalles IPS traditionnelles selon le constructeur (ce qui ne veut toutefois pas dire grand chose). La luminosité, sans mini-LED, ne peut toutefois pas rivaliser avec le moniteur d'Apple et se contente d'(600 nits en pointe, contre 1 600 nits pour le Pro Display XDR) et un contraste de 2000 pour 1.En sus du pied livré de base (amazing !) avec la possibilité de passer en mode portrait, de jouer sur l'inclinaison et la hauteur sur 160mm, vous disposerez d'une couverture à 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3,, de 5 ports USB-A 10 Gb/s, de 3 ports USB-C 10 Gb/s (dont un délivrant 140W, le 2 autres se contentant de 15W), d'un port HDMI 2.1, d'un Mini DisplayPort 2.1, et d'un port Ethernet 2,5 GbE.Dell ne s'arrête pas là et dote son moniteur d'une webcam intégrée 4K HDR, ainsi que de deux microphones et de deux haut-parleurs 14W. Bref, ce Dell 6K est bien équipé, et s'il ne dispose pas d'une dalle Mini-LED,