Les premiers Mac M3 ne seraient pas lancés avant la fin de l'année !

Encore un peu de patience avant les premiers M3 ?

La réponse lors de la wwdc

Les dernières rumeurs faisaient état. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour cela. Quelle que soit sa date de lancement, ce dernier serait doté d'une puce M2 et non M3 -d'après les dernières rumeurs.Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman n'est guère optimiste pour un Mac M3 cet été.. Cette dernière embarquerait 12 cœurs CPU (6 cœurs performants et 6 cœurs efficients), 18 cœurs GPU et 36 Go de mémoire partagée. Elle devrait être gravée en, avec sa nouvelle technologie. Logiquement, les gains de performances devraient être au moins dans le même ordre de grandeur qu'entre le M1 Pro et le M2 Pro.Cupertino ayant sorti les MacBook Pro 14/16 pouces M2 en janvier dernier, cette seconde date est sans doute plus probable.Pour autant avant de passer aux puces M3 Pro ou M3 Max, Apple devra sortir la M3 de base. Pour journaliste de, la firme plancherait effectivement sur de nouveaux modèles d'iMac, de MacBook Air et de MacBook Pro d'entrée de gamme dotés d'une puce M3. Mais là encore, il semble croire queC'est fin mars qu'Apple a confirmé les dates de sa WWDC 2023, qui se tiendra du 5 au 9 juin prochain ! En attendantet si les rumeurs avaient vu juste.Comme chaque année,, qui sera l'occasion de dévoiler les nouvelles versions de ses systèmes.Mais il pourrait y avoir quelques nouvelles annonces matérielles -tout comme l'année dernière.. Surfant sur les rumeurs, Mark Gurman a déclaré que Cupertino devrait ajouter la prise en charge de nouveaux Mac avec macOS 13.4. Apple pourrait bien présenter un nouveau Mac Pro avec une puce M2 Ultra et de nouveaux modèles de MacBook Air 15" avec une puce M3.D'ailleurs, comme les éditions précédentes, Apple glisse toujours quelques indices pour les fans dans son affiche.