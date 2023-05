Photomator (Pixelmator Photo) est disponible sur Mac

LANCEMENT DE PHOTOMATOR POUR MAC

des performances extrêmement rapides et une retouche photo particulièrement fluide

Des outils alimentés par l’IA

Téléchargement et disponibilité

. L’application permet de faire de la retouche photo avec une vaste collection d’outils d’ajustement de couleurs, la prise en charge de plus de 600 formats d'image RAW, des outils de réparation et de clonage pour retoucher facilement des photos, etc.Pixelmator précise queCe qui permet de tirer le meilleur parti des technologies natives de macOS pour offrirAfin de ne pas perdre ses utilisateurs, même si elle s’intègre parfaitement à macOS, iOS et iPadOS, Photomator conserve un même aspect propre à chaque plate-forme. Enfin, grâce à la prise en charge d'iCloud,, que vous utilisiez Photomator sur Mac, iPhone ou iPad.L'apprentissage automatique permettra d'augmenter la résolution des photos tout en les gardant nettes et détaillées, pour faire correspondre facilement les couleurs ou supprimer le bruit de l'appareil photo. Il est également possible de réaliser des sélections automatiques de sujet, de ciel et d'arrière-plan, ou encore de travailler avec des masques de dégradé.Enfin,. Pour gagner en temps de travail, l’app propose aussi la possibilité d’. On pourra alors recadrer, ajuster automatiquement les couleurs ou appliquer toute autre modification aux photos sélectionnées dans le navigateur de photos.Niveau compatibilité,. Pour cela, dans Photomator, il faudra aller dans Image > Modifier avec Pixelmator Pro pour modifier les photos dans Pixelmator Pro. À l’inverse, dans Pixelmator Pro, il faudra choisir Fichier > Modifier l'original dans Photos pour voir les modifications dans Photomator.Photomator est gratuit au téléchargement avec des achats intégrés (soit un abonnement à 5,49 euros par mois ou 34,99 euros par an), et nécessite iOS/iPadOS 14.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad. Pour un achat complet à vie, il vous en coûtera 99,99 euros.