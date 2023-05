Le catalogueur universel Peakto propose un nouvel outil de suppression

Un nouvel outil de suppression

Peakto est un logiciel unique, grâce à sa compatibilité avec un très grand nombre de logiciels d’édition photo (Lightroom, Capture One, Apple Photos…). Il offre des possibilités jamais vues de management des photos à travers différents logiciels et dossiers depuis une même interface. La suppression d’images présentes dans le Finder, depuis Peakto, est un nouveau pas vers un management cross-logiciels d'édition photos

CONFIGURATION / PRIX

• Rassembler toutes ses photos au même endroit pour disposer d’une vue globale, toujours à jour, de l’ensemble de ses images, grâce à sa compatibilité avec de nombreux logiciels de retouche photo (DXO PhotoLab & PureRAW, Apple Photos, Lightroom Classic, Luminar AI/Neo, Capture One, Pixelmator Pro, Aperture,et iView Media), avec tous les dossiers et fichiers images, ainsi que les comptes Instagram.

• Naviguer de manière fluide et agréable dans des aperçus haute définition de ses images (sans créer de copies) et à travers des vues variées : vue grille, détail, carte ou triée par l’IA.

• Bénéficier d’une catégorisation automatique des photos grâce à l’IA ainsi que d’une attribution automatique de mots-clés en fonction du contenu des images, d’une analyse chromatique et d’un score esthétique.

• Rechercher de manière centralisée dans toutes ses photos à l’aide de filtres précis et professionnels.

• Gérer ses images (annotations, légendes, création d’albums et de smart albums…) depuis une même interface, quel que soit l’endroit où les photos sont enregistrées.

• Exporter des albums multi-sources en haute ou basse résolution, prêts à être partagés ou imprimés.

Peakto Cyme Télécharger

Cette dernière fonctionnalité permet désormais de supprimer facilement les images non désirées, et ce, peu important leur dossier ou leur emplacement. Cette mise à jour apporte dans la foulée des améliorations au niveau de l'efficacité de la gestion des photos.Pour l'occasion, Matthieu Kopp, CTO et co-fondateur de CYME, ajoute quelques mots enthousiastes sur son logiciel, insistant sur sa force, à savoir sa très grande compatibilité avec l'ensemble des programmes de retouche photos existants :Optimisé pour les Mac M1, Peakto nécessite au minimum macOS 11 (Big Sur) ou une version ultérieure. Il est parfaitement compatibleIl est disponible dès à présent par abonnement ou en achat unique sur CYME.io et sur le Mac App Store.. Au delà, Peakto est disponible par abonnement mensuel pour 9,99€ par mois, par abonnement annuel pour 99€ pas an et en achat unique à 189€.