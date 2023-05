Que diriez-vous d'un Mac Studio M2 ou d'un MacBook Air 15" M2 pour la WWDC 2023 ?

De nouveaux Mac pour la WWDC ?

Quel est le programme ?

C'est sans ambage que le journaliste de Bloomberg a tweeté : il attend(et au pluriel, s'il vous plait !).Par le passé, ont été présentés les MacBook Air M2 et MacBook Pro M2 (WWDC 2022), les premiers Mac dotés d'une puce Apple Silicon (WWDC 2020), ou encore les Mac Pro et le Pro Display XDR (WWDC 2019).Outre le casque ARVR , sont pressentis plusieurs Mac, comme le Mac Studio et le Mac Pro (tous deux directement en M2 ?), l'iMac M2, le MacBook Air 15 pouces M2 ou encore des MacBook Air 13 et MacBook Pro 13 M2 redessinés !Apple a annoncé aujourd'hui le calendrier officiel de la WWDC 2023, qui se tiendra du 5 au 9 juin.. Rien de nouveau de ce côté là ! Elle sera retransmise en live sur apple.com, l'application Apple Developer, l'application Apple TV et YouTube, avec une rediffusion après le direct.Comme à son habitude,. Un seul évènement aura lien en présentiel, mais il fallait être tiré au sort pour faire partie de laPour les autres évènements du 5 juin,(soit 22h30 chez nous), suivie(soit 3h30 du matin chez nous). Par la suite, la firme proposera l'ensemble de ses conférences en ligne le reste de la semaine.