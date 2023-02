Pas d’iMac M2 mais un iMac M3 fin 2023 ?

Encore bonne année à attendre ?

UNe puce M3 gravée en 3nm ?

Selon lui, Apple n'aurait toujours pas l'intention de lancer un iMac 24 pouces doté d’une puce M2. En fait,. Par conséquent, celui-ci ne verrait pas le jour.Déjà cet été , il mentionnait une machine -qui serait bien en développement- mais qui arriverait équipée d'une puce M3 Pro ou M3 Max.Cette annonce s’inscrit dans la lignée de celle de la semaine passée, le journaliste se montrait sceptique quant à la sortie d'un Mac Studio doté d'une puce M2 . Pour lui, Cupertino ne préparerait pas une mise à jour de cette machine à court ou moyen terme. Au lieu de cela, elle sauterait carrément une génération ou deux de processeurs et envisagerait de le doter d’une puce M3, voire M4.Cette annonce -que le journaliste maintient depuis plusieurs mois- rejoint la position de. D’après ce dernier, Apple travaillerait déjà sur les puces M3 Pro et M3 Max pour les prochains MacBook Pro et MacBook Air.L'analyste affirme que les puces seront produites par TSMC (pas trop de surprise de ce côté-là). Le Taïwanais utiliserait uneet lancerait la production de masse au cours du premier semestre de 2024. Ces puces seraient naturellement plus rapides et offrirait une efficacité énergétique améliorée par rapport aux puces M2 qui sont gravées en 5 nm.Rappelons que l’iMac M1 date tout de même. Ce modèle intègre une puce M1 et un design ultra-mince en sept couleurs chatoyantes (bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve). Voila donc une autre mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient un successeur.