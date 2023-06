Le MacBook Air M2 15 pouces est disponible et en stock chez les revendeurs

Le MacBook Air M2 15" stock !

Les Mac Studio M2 Max et M2 Ultra également disponibles

. Cette nouvelle machine reprend les caractéristiques du MacBook Air M2 13 pouces, avec une dalle LCD de 15,3 pouces avec la même luminosité de 500 nits (ce serait l'ordinateur 15 pouces le pus fin du marché selon Apple avec ses 1,15cm d'épaisseur), ainsi que six haut-parleurs qui devraient délivrer un meilleur rendu audio que la version plus compacte.Le Mac Studio de nouvelle génération reprend les caractéristiques de la première génération et ajoute à cela un port HDMI 2.1 (ouvrant la voie à la 8K), du Wi-Fi 6E, ainsi que les puces M2 Max et M2 Ultra avec la possibilité de passer à 96 Go de mémoire unifiée avec le modèle M2 Max, et 192 Go avec la puce M2 Ultra, couplant 2 puces M2 Max. La puce M2 Ultra du Mac Studio embarque 24 cœurs CPU et jusqu'à 76 cœurs GPU, offre une bande passante mémoire de 800 Go/s et permet d éprendre en charge jusqu'à 6 écran 6K Pro Display XDR.