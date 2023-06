Le tarif de la licence FileMaker Pro s'envole !

Claris FileMaker Pro 2023

Cloud

Sur site

Le pas très génial FileMaker (Claris) vient de passer en V23 (pour 2023)



Pour fêter la chose, la mise à jour de la version perpétuelle a pris 81 % d’augmentation. (Quatre vingt un, ce n’est pas une faute de frappe)

Passant de 209 à 380 euros. HT



Je suis pro, je passe ça en frais, mais là n’est pas la question.

C’est avant tout un problème de confiance et de principe.

Prochain coup ce sera de payer plus cher pour avoir la couleur ?



J’ai testé la démo : pas de réelles nouveautés pour un usage non intensif.

Interface inchangée et surtout la page des liens entre les Tables n’a pas bougé d’un poil. C’est lamentable. Ergonomie proche de zéro.



La légalité de telles pratiques commerciales est à se poser car sur un marché captif, c’est hyper malsain.



Graphisoft (ArchiCad) aussi ... les prix explosent.

Des tarifs en nette augmentation pour la licence unique

Comme nous le fait remarquer un de nos lecteurs, Claris a profité de cette mise à jour pour augmenter substantiellement le tarif de la mise à jour de la licence unique de FileMaker Pro 2023. En effet,Evidemment, Claris propose également des versionseten abonnement, et cette augmentation de tarif semble faite pour pousser à adopter ces formules, mais ceux qui avaient l'habitude de passer par une mise à jour de la licence unique font grise mine. Il s'agit pour la plupart d'usages professionnels et la facture passe encore si le logiciel est rentable, mais pour combien de temps ?Cette nouvelle version marque également un changement dans le nom des versions FileMaker et passe des itération 19.X à 2023 pour toute la gamme.Parmi les changements, on notera que FileMaker 2023 nécessite désormais un Mac sous macOS Monterey ou Ventura minimum, laissant de côté Catalina et Big Sur (à prendre en compte avant de faire la mise à jour selon votre matériel). De même, FileMaker Pro 2023 ne se connectera qu'à une version de FileMaker Server 19.4 ou plus récente. Un billet de blog dresse la liste des changements, dont une optimisation des performances générales, des corrections de bug et une sécurité renforcée. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions quant à cette augmentation dans les commentaires ci-dessous.