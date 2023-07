Et si Apple rajoutait des widgets sur le Studio Display en veille (comme sur l'iPhone) ?

Des widgets sur le Studio display

Comment basculer en mode réveil ?

En veille

Mode nuit

C'est ce que glisse subrepticement Mark Gurman dans sa dernièreentre deux révélations sur les AirPods Pro et l' Apple Vision Pro . En effet, les écrans d'Apple possèdent une puce A13 qui permet d'offrir certaines fonctions comme Center Stage (cadre centré) ou l'Audio Spatial., et ce, en proposant cette option peu gourmande en énergie. Il pourrait afficher des widgets semblables à ceux du mode Stand By (Réveil) d'iOS 17, avec des informations personnalisables sur l'heure, la météo, le calendrier, des photos etc.. L'option est activée par défaut dans l'app Réglages > En veille (nouvel onglet). On dispose de deux choix :ouEn veille,(à l'image d'un Alexa Echo...), comme des widgets (à paramétrer) ou un cadre photo. Mais il sera possible de prendre des photos, voir des Live Activities, ou d'afficher des Raccourcis. Siri reste accessible via la commande vocale, en prononçant juste son nom !(ou pas... mon iPhone semble capricieux) : heure, prochaine alarme, date et température !