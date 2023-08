Apple étend les tests du Mac mini M3 ! (Pour une commercialisation en automne ?)

un Mac mini m3 en test dans les labos de Cupertino

Mac15,12

Le point sur les rumeurs

Pour le moment, il y aurait donc plusieurs machines en cours de test :



- un MacBook Air 13" M3 (nom de code Mac 15,1 et J513/J613)

- un MacBook Air 15" M3 (nom de code Mac 15,2 et J515/J615)

- un MacBook Pro 13" M3 (nom de code Mac 15,3 et J504)

- un iMac M3 (nom de code Mac 15,4, Mac 15,5, J433 et J434)

- un Mac mini M3 (nom de code Mac 15,12)

- des MacBook Pro 14 et 16" M3 Pro et M3 Max (nom de code Mac 15,7, Mac 15,8, J514 et J516)

Dénommé, cette machine pourrait être. Il évoque rapidement le M3 Pro, qui pourrait -quant à lui- embarquer 12 cœurs CPU, 18 cœurs de GPU (contre un CPU 10 cœurs et un GPU 16 cœurs pour l'actuel M2 Pro).En juillet dernier , le journaliste était déjà persuadé qu'une version M3 du Mac mini finirait bien par arriver, mais qu'elle serait encore en développement.où il ne comptait pas sur une sortie avant fin 2024, au plus tôt !Aux dernières rumeurs,. Cette dernière embarquerait 12 cœurs CPU (6 cœurs performants et 6 cœurs efficients), 18 cœurs GPU et 36 Go de mémoire partagée. Elle devrait être gravée en 3nm par TSMC, avec sa nouvelle technologie. Logiquement, les gains de performances devraient être au moins dans le même ordre de grandeur qu'entre le M1 Pro et le M2 Pro.Cupertino ayant sorti les MacBook Pro 14/16 pouces M2 en janvier dernier, cette seconde date est sans doute plus probable.Pour autant avant de passer aux puces M3 Pro ou M3 Max, Apple devra sortir la M3 de base. Pour le journaliste de, la firme plancherait effectivement sur de nouveaux modèles d'iMac, de MacBook Air et de MacBook Pro d'entrée de gamme dotés d'une puce M3. Mais là encore, il semble croire que