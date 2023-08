Protégez vos données avec la nouvelle clé USB-C sécurisée de Kensington

Kensington IronKey Keypad 200 USB-C

Des débits en hausse pour les grosses capacités en USB-C

Kingston propose désormaisrépondant désormais aux nouvelles normes de sécurité de niveau militaire FIPS 140-3 publiées par le NIST (selon le constructeur) et dotée d'une pavé alphanumérique physique (et n'a donc pas recours à un logiciel). Il sera envisageable de mettre en place de codes PIN ou des mots de passe allant de 7 à 15 caractères, le tout pour des administrateurs ou des utilisateurs (option Multi-PIN avec des droits limités).Ce type de clé permet donc deet la version USB-C permettra de ne pas avoir à emporter en permanence un adaptateur afin de fonctionner avec les machines ( Mac , PC, iPad et bientôt iPhone ) disposant uniquement de ports à ce format.L'IronKey Keypad 200 pourra être configurée en lecture seule, verrouiller l'accès via les mots de passe après un certain nombre de tentatives, ou encoreLa clé USB IronKey Keypad 200 de Kingston est déclinée en 8/16/32/64/128 et 256 Go avec des débits maximum théoriques de 145 Mo/s en lecture et 115 Mo/s en écriture pour les toutes les versions USB-A.