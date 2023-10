Le Snapdragon X Elite de Qualcomm plus puissant que les M2 d'Apple ?

Snapdragon X Elite : de premiers benchmarks impressionnants

Et niveau GPU ?

Une saine et bienvenue concurrence

Une puce bien née

. Qualcomm donne les chiffres pour deux plateformes de référence, l'une avec un TDP de 80W et l'autre se limitant à 23W.(et même 2 973 pour Revegnus ),(toute la gamme affiche le même score d'environ 2 800 points selon nos tests sur un seul cœur, là où Qualcomm indique 2 658 points).Le Snapdragon X Elite se place d'ailleurs également devant les puces Intel et AMD pour portables età la consommation bien supérieure (un peu plus de 3 000 points pour les derniers Intel atteignant 6 GHz sur un seul cœur pour une consommation pouvant dépasser allègrement les 300W juste pour le processeur).Lorsque les douze cœurs Orion du Snapdragon X Elite sont sollicités,(Qualcomm préfère le comparer au M2 avec ses 8 cœurs, 4 performants et 4 efficients). Notons tout de même que les puces d'Apple embarquent bien douze cœurs comme le X Elite, mais avec8 cœurs performants et 4 cœurs efficients.Sur Cinebench 2024 et sur un seul cœur, le Snapdragon X Elite dans la configuration 23W fait jeu égal avec le M2 d'Apple (8 cœurs), et le dépasse d'une courte tête avec la configuration à 80W., ce qui semble tout à fait cohérent.Sur le test Aztec Ruins,, mais reste loin des performances GPU des M2 Pro (un peu moins de 600 ips) et M2 Max (qui s'approche des 1 000 ips) dans les mêmes conditions.Sur Wildlife Extreme,, et ne pourra donc pas rivaliser avec les M2 Pro et M2 Max sur ce point.(une startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple, et acquise en 2021 par Qualcomm), avec des performances en CPU de tout premier ordre, et des performances en GPU assez solides, entre les M2 et les M2 Pro/Max. Le timing semble assez bien choisi par Qualcomm, car Apple pourrait -on croise les doigts pour avoir de très belles surprises- reprendre des couleurs avec la présentation attendue dès ce soir des puces M3, M3 Pro et M3 Max Cette nouvelle concurrence est évidemment bienvenue et poussera les acteurs du marché à se dépasser pour proposer de nouvelles évolutions à l'avenir. Au final, et comme d'habitude,. Espérons qued'en tirer le plein potentiel.