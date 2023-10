Nouveaux iMac M3 : 8/256Go de base et peu de changements

Nouveaux iMac M3

- la RAM extensible à 24Go

- le Ray tracing

- le Wi‑Fi 6E

- Bluetooth 5.3

- le décodage AV1 natif

Peu de nouveautés

- des clavier/souris Lightning

- une caméra 1080p

- un écran de 24" P3 de 500 nits

- Un écran externe maximum d’une résolution atteignant 6K à 60 Hz

- Deux ports Thunderbolt/USB 4

- + deux ports USB 3 (jusqu’à 10 Gbit/s) sur la version intermédiaire

L'avis de Mac4Ever

Pas de baisse de prix à l'horizon,-vraiment maigre à ce tarif. En parlant des prix, ils augmentent légèrement, contrairement aux iPhone 15 qui affichaient plutôt une petite baisse par rapport à l'an dernier.Sous le capot, on retrouve3 :. C'est bienvenu sur une machine idéale pour les traitements graphiques, du petit montage vidéo et de la bureautique 2.0 ! On pourrait même se prendre à jouer un peu sur l'iMac, même si la bibliothèque Apple manque cruellement de titres modernes.Parmi les nouveautés, on notera :Pour le reste,, on a toujours :Cette mise à jour est donc, mais un peu décevante sur le plan tarifaire et sur les options. Proposerà ce niveau de prix est tout simplement honteux au regard du prix de la mémoire actuellement, d'autant que chaque palier est facturé à des tarifs stratosphériques -230€ pour passer de 8 à 16Go ou de 256 à 512Go, alors qu'on trouve des SSD de plusieurs To à ce prix là.