Test des iMac M3 : du rab de puissance mais des configurations trop chiches

Passer du M1 au M3 est un grand pas. Même si vous pensez que les changements de performances entre chaque génération ne sont pas très excitants, en sauter une ajoute une différence notable.



Lorsque vous regardez les scores de Cinebench R23, le M3 est 20 % plus rapide en monocœur et multicœur. C'est énorme. Cela signifie que quelle que soit la tâche ardue, l’iMac M3 sera au moins 20 % plus rapide. Un bon exemple est un simple test d’encodage vidéo dans Handbrake. L'iMac M3 a encodé la même vidéo en H.265 27 % plus rapidement que l'iMac M1.



Cela montre jusqu'où Apple a poussé ces puces en quelques générations seulement, notamment sur le plan du GPU. On m'a envoyé le modèle GPU à 10 cœurs, et avec le Dynamic Caching, ce petit iMac est assez solide. Dans le test GPU Cinebench 2024, il était 35 % plus rapide que le M1 Pro dans un MacBook Pro 14 pouces malgré six cœurs GPU de moins. Pendant ce temps, l'iMac M3 bat le M2 Pro du Mac mini de 20 % dans ce même test graphique. Encore une fois, je pense que vous pouvez attribuer le mérite au Dynamic Caching pour avoir fait le gros du travail dans cette comparaison.

La puce M3 améliore considérablement les performances de cet iMac, ce qui en fait l'un des ordinateurs tout -en-un les plus puissants du marché.



Si vous possédez un iMac M1, je dirais qu'il n'est pas vraiment nécessaire de passer à l'iMac 2023, mais si vous possédez un ancien iMac basé sur Intel, ou si vous recherchez pour acheter un iMac pour la première fois, ce modèle est tout simplement fantastique.

C'est à peine suffisant pour garantir une utilisation sereine de l'iMac dans le temps. Une simple mise à niveau vers 16 Go de mémoire coûte la somme faramineuse de 200 $, tandis que les mises à niveau de stockage sont tout aussi coûteuses.

L'iMac 24 pouces M1 est sorti en mai 2021, et n'a pas évolué depuis, étant la seule machine du catalogue Mac à ne pas avoir droit aux puces M2. Cette année, qui s'accompagne non seulement d'une puissance CPU et GPU en hausse, mais également du Wi-FI 6E et du Bluetooth 5.3. Selon Luke Larsen de Digital Trends chez Britta O'Boyle de Poket-Linit Du côté des doléances, avec deux cœurs GPU de moins que sur la puce complète, et seulement 2 ports Thunderbolt, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Nous ne manquerons pas de vous donner rapidement notre avis sur ce nouvel iMac M3 une fois qu'il aura passé notre batterie de tests.