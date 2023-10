Quelles différences entre les iMac M3 et M1 ?

Une puce M3

Ce qui ne change pas

Contrairement aux autres machines,. Mais en dehors de quelques détails et de cette puce, il n'y a pas grand chose qui change entre les deux modèles.Dans le détail, les machines se dotent d'une(contre 8 cœurs sur le M1), une RAM pouvant aller jusqu'à 24 Go (contre 16 Go sur le M1), un SSD jusqu'à 2 To (contre 1 To pour le M1), avec du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 (l'iMac M1 avait du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0). Cet iMac rafraichi permettra de devenir une sympathique machine toute-en-unMais certaines caractéristiques ne bougent pas, à commencer par(normalement seule la structure interne du pied a été améliorée mais cela n'est pas visible). On conserve lesavec une luminosité de 500 nits, une webcam 1080p, six haut-parleur et trois micros. On ne dispose que deux ports Thunderbolt 4 (plus deux ports USB-C sur les modèles plus chers).Enfin, il arrive toujours avec une Magic Mouse et un Magic Keyboard, mais contrairement à ce que l'on pouvait penser ces derniers(ndlr : les nouvelles normes de l'UE excluent certains petits périphériques du port USB-C obligatoire, tout du moins pour le moment).Mais ces derniers restent dans la même zone avec une gamme qui commence à 1599€ ( iMac M3 8/4 8Go de RAM / 256Go de SSD + une Magic Mouse et un Magic Keyboard ), soit une cinquantaine d’euros de plus de plus pour avoir un Mac M3.En revanche, cela signifie normalement, ce qui devrait rendre cette machine particulièrement attractive pour les budgets réduits à la recherche d’un ordinateur tout-en-un.