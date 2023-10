Apple met à jour ses plans AppleCare pour ses Mac M3

Des tarifs inchangés

Comment y souscrire ?

d'obtenir le remboursement du produit ou garder le produit et obtenir du vendeur ou du fabricant un remboursement partiel dans les deux ans suivant la découverte d’un vice caché, conformément au Code civil français

Désormais les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont disponibles avec trois processeurs différents (M3, M3 Pro et M3 Max), pour une fourchette de prix allant de MacBook Pro 16 pouces M3 Max 16/40 128 Go /8 To ). Ainsi pour assurer son MacBook Pro M3 , avec un AppleCare+ de base, il vous en coûtera 299 euros ou 429 euros selon le modèle. À noter que ces prix ne changent pas avec le passage au processeur M3, les MacBook Pro avec processeur M2 affichaient en effet des montants similaires.Pour y souscrire, plusieurs possibilités s'offrent à vous :. Le plus simple est de passer justement par l'app Réglages Système > Général > Informations, puis sélectionnez Ajouter une couverture AppleCare+ (on peut aussi souscrire en ligne ou par téléphone).Notons qu'en, Apple Care+ s'ajoute aux garantiesen matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison. Apple précise d'ailleurs qu'il est possible