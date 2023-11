Le M3 Max rivalise avec le M2 Ultra !

Le M3 Max fait de l'ombre au M2 Ultra

Après avoir accueilli d'encourageants premiers scores pour la puce M3 de base Les résultats sur Geekbench 6 ci-dessus sont supposés être ceux de la version haut de gamme du M3 Max. Cette puce embarque 16 cœurs CPU, dont 12 cœurs performants et 4 cœurs efficients, soit 4 cœurs performants de plus que le M2 Max. Ainsi, cette année, Apple propose un étagement de gamme revu pour ses puces avec un M3 Max nettement plus musclé en CPU comme en GPU que le M3 Pro ( 6 cœurs performants et 6 efficients), contrairement à la génération précédente qui partageait le même nombre de cœurs CPU entre les M2 Pro et M2 Max.Comme pour le M3, les cœurs performants du M3 Max sont cadencés à 4,05 GHz. Sur un seul cœur,(à peu près cohérent avec les 3 076 points du M3 dans les mêmes conditions en prenant en compte la marge d'erreur), ce qui le place sur le podium des puces les plus performantes du marché.Lorsque tous les cœurs sont en action,(couplant deux M2 Max) comptant pourtant 24 cœurs CPU (16 performants et 8 efficients). Ce score implique également une intéressante hausse de plus de 40% face au M2 Max (environ 14 500 points sur le même exercice) et devrait ravirIl faudra bien entendu(en fonction de l'optimisation des logiciels, ce n'est pas toujours le cas, loin de là). Toutefois, cette nouvelle génération de puces gravées en 3 nm semble en avoir sous le coude et devrait pouvoir satisfaire un large panel d'utilisateurs en fonction de leurs besoins, et de leur budget. Nous partagerons avec vous nos propres résultats dès que possible et avons hâte de pousser ces nouveaux Mac dans leurs retranchements.