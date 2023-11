L'iMac M3 propose une sortie casque haute impédance

Une sortie audio haute impédance pour l'iMac M3

Pour quoi faire ?

L'iMac m3 rejoint ainsi les MacBook Pro M1, M2 et M3, le Mac mini M2 et M2 Pro, les Mac Studio M2 Max et M2 Ultra et le Mac Pro Apple Silicon en offrantCupertino s'est même fendue d'une mise jour de sa page de support officielle dédiée permettant d'en apprendre un peu plus sur cette sortie casque améliorée. Le document précise que, et passera automatiquement àPour rappel, certains casques, comme l'excellent Beyerdynamic DT 770 Pro au tarif accessible et que l'on retrouve chez de nombreux amateurs de M.A.O ainsi que dans les studios,(en l'occurence 32, 80 et 250 ohms pour le DT 770). Si la sorite n'est pas adaptée, le casque n'offrira pas le rendu adéquat et le volume pourra s'avérer assez faible.Cette nouvelle fonctionnalité permettra donc de. Apple ajoute également que le DAC intégré monte jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz (ce qui était déjà le cas sur d'autres Mac), permettant de profiter des titres d'Apple Music (sou autres services) en haute résolution