MacBook Pro M3 : un lecteur de carte SD plus rapide (mais pas dans le bon sens)

MacBook Pro M3 : un lecteur de carte SD plus rapide...

...Mais en écriture

A force de faire des benchmarks par palettes, on teste un peu tout ce qui nous passe sous les mains en attendant les résultats sur les autres machines. C'est ainsi qu'une fois ma carte SD Lexar Professional UHS-II dans le lecteur du MacBook Pro M3 Max,quasiment sans le faire exprès.Comme pour tous les tests de débits, j'ai alors lancé à plusieurs reprises des transferts d'un fichier de 2 Go sur les deux machines et dans les deux sens, et les résultats sont constants : en écriture, le nouveau était plus rapide en écriture. J'ai donc lancé l'application Disk SpeedTest de Blackmagic afin de vérifier tout cela. Verdict, l, et identiques en lecture. Si c'est toujours un petit bonus, il aurait été préférable que la hausse de performance soit pour la lecture. En effet, il est tout de même plus fréquent de décharger sa carte sur le Mac, plutôt que de se servir de la carte comme d'un support de stockage (ce qui reste toutefois envisageable).