Renault annule l'introduction en bourse d'Ampere, sa filiale électrique

Renault annule l'introduction en bourse d'Ampere

Une valorisation pas à la hauteur des attentes

Renault Group a créé Ampere, l’unique pure player européen du véhicule électrique et du software, avec pour unique objectif de démocratiser le véhicule électrique en Europe plus rapidement que ses concurrents pure players.



Dès le début, l’approche stratégique de Renault Group a été de construire Ampere comme une entité indépendante, avec une équipe entièrement dédiée à l’électrique et au software pour être plus compétitifs, agiles et novateurs. Depuis le 1er novembre 2023, Ampere opère de manière autonome et le Groupe mesure jour après jour les bénéfices opérationnels et industriels de cette nouvelle organisation.



En 2022, Renault Group a annoncé son intention d’introduire cette entité en bourse. Le dernier calendrier envisageait le 1er semestre 2024, en fonction des conditions de marché. Renault Group considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre le processus d’introduction en bourse et servir au mieux les intérêts de Renault Group, ses actionnaires et Ampere.

La filiale de Renault créée en novembre dernier et destinée à mettre en avant le savoir faire du groupe dans la conception des véhicules électriques et des logiciels embarquésEn effet, hier soir, le dirigeant du groupe Luca de Meo et le directeur financier Thierry Piéton ont annoncé officiellement l'annulation de l'IPO (pour Initial Public Offering).Selon le dirigeant,(les meilleurs depuis 10 ans, ce que l'on pourra vérifier lors de la publication officielle des résultats le 25 février prochain).Autre argument en faveur de l'annulation de cette introduction en bourse,. Il faut dire que le groupe avait avancé une valorisation extrêmement optimiste de 8 à 10 milliards d'euros (soit autant que celle de la maison mère Renault actuellement), Selon Luca de Meo, les conditions de marché ne sont pas réunies pour offrir à Ampere la valorisation que la filiale mérite :Cette annulation sous forme de coup de théâtre n'empêchera pas le groupe, avec la production de 300 000 véhicules par an en 2025, puis 1 million en 2030. Il faut dire que Renault a quelques jolis atouts dans sa manche, après une Megane E-Tech réussie mais au tarif trop élevé, la firme peut compter sur les attendues Renault 5 E-Tech Scenic , 4L et Twingo , qui sont autant de best seller en puissance.