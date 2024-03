Un nouveau clavier chez Logitech avec le Signature Slim K950

Clavier Logitech Signature Slim MK950

La gamme Signature Slim est destinée aux personnes disposant d’un seul et unique espace pour réaliser leurs tâches personnelles et professionnelles. Doté de plus de fonctionnalités qu’un clavier d'entrée de gamme classique et d’une personnalisation des logiciels, offrant un gain de temps considérable, ce clavier crée une expérience unique pour gérer parfaitement sa vie personnelle et le travail.



Nous avons pensé le clavier Signature Slim comme le partenaire idéal de la souris Signature lancée il y a 2 ans, pour aider de nombreuses personnes qui jonglent entre la vie personnelle, le travail et tout ce qui se trouve entre les deux. Le Signature Slim aide à garder le contrôle entre la sphère personnelle et professionnelle en se connectant sans effort d’un ordinateur à l’autre.

Travail et loisirs

Avec ce nouveau clavier, Logitech entendLe signature Slim K950 affiche donc un profil plutôt plat, et propose un clavier de type chiclet qui ne dépaysera pas les habitués des ordinateurs portables, ainsi qu'une connexion au choix entre Bluetooth et le dongle USB Logi Bolt fourni (malheureusement toujours uniquement en USB-A). Selon Art O’Gnimh, Directeur Général au sein du groupe commercial Personal Workspace Solutions de Logitech :Ce modèle assez basique dispose tout de même(via l'App Options+ qui permet également de profiter de la fonction Flow permettant contrôler plusieurs machines avec le même périphérique),grâce à deux piles AA (il n'y a pas de rétroéclairage), et de la possibilité de le connecter à 3 appareils et de passer rapidement d l'un à l'autre via les 3 touches Easy Switch dédiées. Notons que le clavier dispose d'un layout hybride PC/Mac et qu'il pourra être utilisé sur Mac, iOS, iPadOS, PC et Android.. Les pièces en plastique du Signature Slim K950 contiennent du plastique recyclé certifié à 62 % pour le graphite et 48 % pour le blanc cassé. Quant à la souris, elle est constituée de 61 % de plastique recyclé certifié pour la version graphite et 25 % pour la blanche.et le combo clavier souris s'affiche à 130,95 euros.