Du HDR pour la nouvelle webcam Facecam MK2 d'Elgato !

Elgato Facecam MK2

Le cache-objectif est désormais intégré à la webcam

En 2021, nous avons développé la Facecam en vue de créer la meilleure webcam pour les créateurs. La Facecam MK.2 s'appuie sur cet héritage, avec des améliorations sur presque tous les plans, tout en offrant davantage de contrôle logiciel et une plus grande polyvalence en matière d'éclairage. Je ne connais pas d'autre webcam offrant autant de puissance et de polyvalence à ce prix.

La Facecam MK2 peut également être utile avec un iPad

HDR et optimisation de l'image

Cette nouvelle mouture affiche. Ce changement pourrait permettre aux utilisateurs disposant d'un bureau très lumineux ou trop sombre d'offrir une meilleure image à leurs interlocuteurs.Pour le reste, cette nouvelle Facecam MK2(la version précédente s'en tient à un capuchon que l'on peut perdre), et(enregistrement en 1080p60 ou 720p120 pour les ralentis) couplé à l'optique avec une mise au point fixe (24 mm équivalent plein format) 100% en verre Prime Lens ouvrant à f/2.4.Selon Rolf Bartz, architecte principal de la vision chez Elgato :Le champ de vision passe de 82 à 84° (le logiciel indique 83,2° sur l'ancienne version) et le rendu de la webcam serait encore optimisé pour offrir un meilleur résultat.La Facecam MK2 met à profitpermettant d'obtenir une vidéo en 1920x1080 à 60 images par seconde (et également 1080p30, 720p120, 60 ou 30, et 540p60 ou 30) sans compression ni artefacts et des réglages automatiques adaptés pour l'exposition et la balance des blancs.La webcam dispose d'un port USB-C et d'un pas de vis 1/4 de pouce pour la fixer sur un support en sus du pied intégré pensé pour la fixer au dessus d'un écran. Attention toutefois,, d'opter pour un réglage automatique ou de personnaliser l'exposition (plage ISO de 100 à 6400, vitesse d'obturation de 1/100 000 à 1/4 de seconde), la balance des blancs (automatique, ou entre 2 800 et 12 500 K), la réduction de bruit (on/off) et l'anti-flicker 50 ou 60 Hz.