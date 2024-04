L’IA permettra-t-elle de relancer les ventes de Mac ?

Un marché en hausse, tout comme Apple

la croissance met en évidence la reprise continue de la demande de PC dans tous les segments, avec des achats qui devraient s'accélérer tout au long de l'année, soutenus favorablement par l'actualisation de Windows 11 et des PC compatibles avec l'IA

l’IA comme sauveur du marché ?

L’augmentation du nombre d’ordinateurs compatibles avec l’IA au cours du second semestre donnera également un coup de pouce au marché, en apportant une innovation indispensable et une proposition de valeur convaincante aux utilisateurs qui ont hésité à acheter de nouveaux PC pendant le ralentissement post-pandémique

Dernièrement, Canalys a publié son rapport sur les expéditions mondiales de PC pour le premier trimestre 2024.. Dans le détail, les expéditions d'ordinateurs de bureau seraient restées relativement stables, avec une baisse d’à peine 0,4 % pour 12,1 millions d'unités. Mais ce sont surtout les ordinateurs portables qui ont sauvé le marché avec une augmentation de 4,2 % pour 45,1 millions d'unités.De même, la firme d’analyses indique que même si la hausse reste modeste,Dans ce contexte,. Notons que Lenovo conserve toujours le tête du classement, avec 13,735 millions d’unités et une part de 24 %. Suivent non loin HP et ses 12,029 millions d’unités et Dell avec 9,273 millions.Pour la suite,. En effet le besoin de renouvellement du parc installé commence à se faire sentir, notamment du côté des entreprises et des professionnels.