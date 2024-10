Avez-vous acheté un Mac M4 ?

Une semaine (trois jours) de folie

Mac M4, le récap des offres !

La firme californienne -via la voix de, vice-président principal du marketing mondial- avait annoncé(il faut dire que cela sonne mieux queou). Aujourd'hui, il ne resterait plus rien à annoncer hormis les résultats financiers...Rappelons que depuis le début de la semaine, Apple a dévoilé un nouvel iMac M4 , un Mac mini M4 et deux MacBook Pro 14 et 16 pouces M4 également. Sans compter le déploiement d' Apple Intelligence ainsi que de ses tous derniers systèmes lundi après-midi ou encore la sortie de nouveaux accessoires USB-C Très discrètement,Cette dernière annonce était d'ailleurs la petite surprise de fin, mais a été certainement très bien accueillie.En revanche on pourrait se poser: s'agit-il pour la firme d'avoir entendu les complaintes de ses clients ou cache-t-elle autre chose, comme un report des prochains MacBook Air M4. Certains évoquent même tout bas la possibilité pour la firme de sauter une génération de puce. Après tout, Cupertino ne fait jamais de...A moins qu'il ne s'agisse de mettre les bouchées doubles pour lancer Apple Intelligence ?Aussi nous sommes curieux deN'hésitez pas à nous indiquer en commentaire vos raisons ou le modèle de votre choix !