Les premiers Mac M4 arrivent aujourd'hui !

Apple va-t-elle relancer le Mac

Mac M4, le récap des offres !

Depuis des années, l'iPhone est le produit phare d'Apple, passant largement devant le Mac.Rappelons que la semaine dernière, Apple a dévoilé un nouvel iMac M4 , un Mac mini M4 et deux MacBook Pro 14 et 16 pouces M4 également. Sans compter le déploiement d' Apple Intelligence ainsi que de ses tous derniers systèmes lundi après-midi ou encore la sortie de nouveaux accessoires USB-C Très discrètement,Cette dernière annonce -totalement inattendue- a d'ailleurs été très bien accueillie, les utilisateurs se sont rués sur le Refurb d'Apple où des machines avec un stockage de 16 ou 24 Go de RAM étaient disponibles à des prix beaucoup plus interessants que d'habitude (j'ai moi-même opté pour un MacBook Air 13 M3 24 go/1To pour venir secourir mon MacBook Air M1 victime d'un AVC ce weekend)., et ce, sans augmentation de prix (on pourrait même parler d'offres avantageuses) laisse planer quelques questions sur la prochaine génération de MacBook Air. En effet, on pourrait se dire que la firme a entendu les complaintes de ses clients, qu'elle veut absolument booster Apple Intelligence après deux de retard (juste avant Noël), qu'elle cherche à pallier les mauvaises ventes de certains produits. Mais certains pensent aussi qu'elle pourrait retarder la sorties des MacBook Air M4, voire carrément la sauter comme elle l'a fait pour l'iMac par exemple.