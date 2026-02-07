Beelink lance le SER10 Max, un mini PC très musclé au design qui va vous parler

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas penser au Mac Mini M4 en regardant ce SER10 Max. Le format est quasi identique, le prix d'entrée aussi. La grosse différence, c'est l'évolutivité : la RAM en SO-DIMM et les deux slots SSD donnent au Beelink un avantage que le Mac Mini n'aura probablement jamais. Après, macOS et la puce M4 restent bien plus redoutables en efficacité énergétique. En tous cas c'est le genre de chine idéal, en particulier pour ceux qui veulent se monter un petit serveur Plex.