Beelink lance le SER10 Max, un mini PC très musclé au design qui va vous parler
Par Vincent Lautier - Publié le
Beelink a lancé le SER10 Max, un mini PC qui embarque le tout nouveau processeur AMD Ryzen AI 9 HX 470 et de l'Ethernet 10 Gbps. Au programme : 12 cœurs, 86 TOPS de puissance IA, jusqu'à 256 Go de DDR5 et un refroidissement par chambre à vapeur. Le tout dans un format qui rappelle quand même beaucoup celui d'un certain Mac Mini.
Le SER10 Max tourne avec le processeur AMD Ryzen AI 9 HX 470, une puce gravée en 4 nm de la famille Gorgon Point. On a ici droit à 12 cœurs et 24 threads, répartis entre 4 cœurs Zen 5 haute performance et 8 cœurs Zen 5c, avec un boost jusqu'à 5,2 GHz. La Radeon 890M (RDNA 3.5, 16 unités de calcul) gère elle la partie graphique. Le NPU XDNA 2 affiche 55 TOPS à lui seul, pour un total combiné de 86 TOPS. C'est quand même plus du double des 40 TOPS exigés par Microsoft pour Copilot+.
Le boîtier mesure 135 x 135 x 44,7 mm, soit quasiment la même taille que le Mac Mini M4. Sauf que là où Apple soude la RAM, Beelink a fait le choix de la DDR5 en SO-DIMM : remplaçable, évolutive, jusqu'à 256 Go à 5 600 MT/s. Deux slots M.2 PCIe 4.0 permettent d'aller jusqu'à 8 To. Pour l'affichage, on retrouve un HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 et un port USB4. Le réseau est probablement le point fort numéro un : un port Ethernet 10 Gbps de série, là où Apple le réserve aux Mac Mini M4 Pro. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 complètent le tableau.
Le SER10 Max n'est disponible qu'en Chine pour le moment. Trois versions sont proposées : le barebone à environ 630 dollars, une version 32 Go / 1 To à 1 146 dollars, et le haut de gamme 64 Go / 2 To à environ 1 540 dollars. Beelink a confirmé un lancement mondial dans les prochaines semaines, et la marque est déjà bien distribuée en France via Amazon, où l'on trouve le SER9 Max depuis quelques mois. Il existe aussi le SER10 Pro, avec le même processeur mais de la LPDDR5X soudée.
Difficile de ne pas penser au Mac Mini M4 en regardant ce SER10 Max. Le format est quasi identique, le prix d'entrée aussi. La grosse différence, c'est l'évolutivité : la RAM en SO-DIMM et les deux slots SSD donnent au Beelink un avantage que le Mac Mini n'aura probablement jamais. Après, macOS et la puce M4 restent bien plus redoutables en efficacité énergétique. En tous cas c'est le genre de chine idéal, en particulier pour ceux qui veulent se monter un petit serveur Plex.
Ryzen AI dernier cri
Le SER10 Max tourne avec le processeur AMD Ryzen AI 9 HX 470, une puce gravée en 4 nm de la famille Gorgon Point. On a ici droit à 12 cœurs et 24 threads, répartis entre 4 cœurs Zen 5 haute performance et 8 cœurs Zen 5c, avec un boost jusqu'à 5,2 GHz. La Radeon 890M (RDNA 3.5, 16 unités de calcul) gère elle la partie graphique. Le NPU XDNA 2 affiche 55 TOPS à lui seul, pour un total combiné de 86 TOPS. C'est quand même plus du double des 40 TOPS exigés par Microsoft pour Copilot+.
Vous avez dit Mac mini ?
Le boîtier mesure 135 x 135 x 44,7 mm, soit quasiment la même taille que le Mac Mini M4. Sauf que là où Apple soude la RAM, Beelink a fait le choix de la DDR5 en SO-DIMM : remplaçable, évolutive, jusqu'à 256 Go à 5 600 MT/s. Deux slots M.2 PCIe 4.0 permettent d'aller jusqu'à 8 To. Pour l'affichage, on retrouve un HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 et un port USB4. Le réseau est probablement le point fort numéro un : un port Ethernet 10 Gbps de série, là où Apple le réserve aux Mac Mini M4 Pro. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 complètent le tableau.
Trois configurations et un lancement en Europe à venir
Le SER10 Max n'est disponible qu'en Chine pour le moment. Trois versions sont proposées : le barebone à environ 630 dollars, une version 32 Go / 1 To à 1 146 dollars, et le haut de gamme 64 Go / 2 To à environ 1 540 dollars. Beelink a confirmé un lancement mondial dans les prochaines semaines, et la marque est déjà bien distribuée en France via Amazon, où l'on trouve le SER9 Max depuis quelques mois. Il existe aussi le SER10 Pro, avec le même processeur mais de la LPDDR5X soudée.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas penser au Mac Mini M4 en regardant ce SER10 Max. Le format est quasi identique, le prix d'entrée aussi. La grosse différence, c'est l'évolutivité : la RAM en SO-DIMM et les deux slots SSD donnent au Beelink un avantage que le Mac Mini n'aura probablement jamais. Après, macOS et la puce M4 restent bien plus redoutables en efficacité énergétique. En tous cas c'est le genre de chine idéal, en particulier pour ceux qui veulent se monter un petit serveur Plex.