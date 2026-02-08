Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max arriveraient dès la semaine du 2 mars

On en dit quoi ?



Ca en fait des sorties pour les semaines à venir, mais on a l'habitude. En tous cas là tout de suite, c'est le MacBook Pro M5 Pro et M5 Max qui intéresse quand même le plus. Pour ceux qui hésitent encore à craquer sur un M4 Pro, la réponse est claire : patientez trois semaines. Et si vous lorgnez sur le Mac Studio ou le nouveau Studio Display, patientez encore un peu plus !