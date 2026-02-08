Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max arriveraient dès la semaine du 2 mars
Publié le
Les stocks de MacBook Pro M4 fondent chez les revendeurs et Mark Gurman, de chez Bloomberg, confirme la fenêtre de lancement : Apple préparerait une sortie dès la semaine du 2 mars pour ses nouveaux modèles M5 Pro et M5 Max. Un MacBook Air M5 et un Mac Studio suivraient dans la foulée.
Les revendeurs Apple Premium commencent à avoir du mal à fournir les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max. Les configurations se raréfient, les délais s'allongent, et chez certains distributeurs, certaines références sont tout simplement en rupture. C'est un signe qui ne trompe pas : quand Apple vide les stocks de la génération en cours, c'est que la suivante est à la porte. Et cette fois, Mark Gurman de Bloomberg est venu confirmer ce que tout le monde soupçonnait dans sa newsletter Power On.
Apple préparerait donc un lancement dès la semaine du 2 mars pour les MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max (noms de code J714 et J716). La sortie est calée sur le cycle de macOS 26.3, dont la version finale est attendue dans les prochains jours. Côté specs, pas de grosse surprise sur le design : on resterait sur le même châssis que les M4. Les nouveautés seraient sous le capot, avec le support du Thunderbolt 5, du Wi-Fi 7, et des gains de performances estimés entre 25 et 30 % par rapport à la génération M4. Apple lance en général ses produits entre le lundi et le mercredi, ce qui pointe vers une annonce entre le 2 et le 4 mars.
Gurman confirme aussi que d'autres Mac arrivent derrière. Un MacBook Air M5, un Mac Studio avec puces M5 Max et M5 Ultra, et un nouveau Studio Display avec support HDR et taux de rafraîchissement de 120 Hz (ProMotion). Plus loin dans l'année, Apple prépare un MacBook d'entrée de gamme avec puce A18 Pro et un Mac mini M5 qui reprendrait le format compact inauguré avec le modèle M4. Et puis il y a le gros morceau de fin d'année : le MacBook Pro OLED avec écran tactile, design affiné et puces M6. Beaucoup risquent d'attendre et bouder le M5 dans l'espoir de ce M6 bien plus sexy sur le papier.
Ca en fait des sorties pour les semaines à venir, mais on a l'habitude. En tous cas là tout de suite, c'est le MacBook Pro M5 Pro et M5 Max qui intéresse quand même le plus. Pour ceux qui hésitent encore à craquer sur un M4 Pro, la réponse est claire : patientez trois semaines. Et si vous lorgnez sur le Mac Studio ou le nouveau Studio Display, patientez encore un peu plus !
