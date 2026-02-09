Apple pourrait fusionner les puces M5 Pro et M5 Max en un seul design

On en dit quoi ?



Cette théorie est plutôt convaincante. Le passage d'un packaging InFO classique à du SoIC-mH 2.5D serait un gros changement dans la manière dont Apple conçoit ses puces. Ça ressemble à ce qu'AMD fait depuis des années avec ses Ryzen et EPYC, et on sait à quel point cette approche a bouleversé le marché PC. Si Apple adopte la même logique, les MacBook Pro M5 Pro et Max attendus pour début 2026 pourraient offrir une flexibilité de configuration inédite. On est peut-être en train d'assister à la fin des gammes rigides où vous choisissiez entre trois configs très figées, et ajoutez des options derrière. Enfin, en théorie, parce qu'on parle quand même d'Apple, qui aime bien casser un peu les codes et les approches et qui pourrait ne pas vouloir bousculer les habitudes de ses clients.