Apple préparerait des écrans de confidentialité intégrés à ses prochains Mac
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait franchir une nouvelle étape en matière de protection de la vie privée sur Mac. Selon un rapport du cabinet d’analyse Omdia, la firme de Cupertino envisagerait d’intégrer nativement une technologie d’écran de confidentialité à ses futurs MacBook (Pro ? Air ?) d’ici les trois prochaines années.
Un affichage lisible uniquement de face
Le principe est désormais bien connu dans le monde professionnel : limiter drastiquement les angles de vision afin que seul l’utilisateur placé face à l’écran puisse distinguer clairement son contenu. Vu de côté, l’image devient sombre, floue, voire totalement illisible, réduisant ainsi les risques de coups d'œil indiscrets par dessus l'épaule (en VO le
shoulder surfing), cette pratique consistant à espionner discrètement l’écran d’un voisin.
La solution étudiée par Apple s’apparente à celle que Samsung s’apprête à introduire sur certains de ses smartphones haut de gamme. Le constructeur coréen a récemment détaillé une technologie de confidentialité avancée fonctionnant directement au niveau du pixel, combinant matériel OLED et contrôles logiciels.
Une approche fine et paramétrable chez Samsung
Chez Samsung, ce mode de confidentialité ne repose pas sur un simple filtre permanent. L’utilisateur peut définir précisément quand il s’active : pour certaines applications, lors de la saisie de mots de passe ou à l’affichage de notifications sensibles. L’intensité de la restriction d’angle est également ajustable, et la fonction peut être désactivée à tout moment. Le fabricant présente cette technologie comme une extension de sa plateforme de sécurité Knox. Un développement qui aurait nécessité plus de cinq ans de recherche.
Du côté d’Apple, l’idée n’est pas nouvelle. Dès 2023, la société a déposé plusieurs brevets visant explicitement à contrer le phénomène. L’un décrit un film dit de confidentialité destiné à des écrans incurvés, comme ceux des iPhone, capable de limiter l’émission lumineuse à un angle frontal étroit. Un autre évoque des écrans plats – typiquement ceux des Mac – utilisant des systèmes de lamelles ou des éléments à cristaux liquides afin de restreindre la visibilité latérale.
Une arrivée possible avec les MacBook OLED
Selon Omdia, l’introduction de cette technologie sur les MacBook pourrait intervenir à l’horizon 2029. Ce calendrier serait cohérent avec une autre transition majeure attendue : le passage progressif de la gamme MacBook à des dalles OLED fournies par Samsung.
Les MacBook Pro sont largement pressentis pour inaugurer l’OLED, possiblement dès la fin de l’année ou début 2027, avant une adoption ultérieure sur le MacBook Air. L’OLED se prête particulièrement bien à ce type de contrôle fin de l’affichage, chaque pixel pouvant être piloté individuellement.
Qu'en penser ?
Dans un contexte où le travail mobile et les usages professionnels sensibles se multiplient, Cupertino pourrait difficilement ignorer plus longtemps un argument aussi concret en matière de confidentialité. Reste à savoir quand – et sous quelle forme – la technologie sortira des laboratoires pour s’inviter sur les MacBook.