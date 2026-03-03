Setapp permet enfin d'acheter des apps à l'unité, sans abonnement obligatoire

On en dit quoi ?



Franchement, c'est du bon sens. Beaucoup d'utilisateurs connaissent Setapp pour une ou deux apps précises mais n'ont jamais voulu payer 12 dollars par mois pour tout le catalogue. Maintenant, ils pourront récupérer uniquement ce qui les intéresse. Reste à voir les prix : si une licence à vie de Bartender coûte le même prix via Setapp que directement chez le développeur, l'intérêt sera quand même limité. Mais bon, si MacPaw arrive à proposer des tarifs compétitifs et un vrai avantage à centraliser ses achats, ça pourrait enfin donner à Setapp le coup de pouce dont la plateforme a besoin.