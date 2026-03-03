Setapp permet enfin d'acheter des apps à l'unité, sans abonnement obligatoire
Par Vincent Lautier - Publié le
MacPaw fait évoluer Setapp avec un gros changement de formule : plus de 60 applications sont désormais disponibles à l'achat individuel, en abonnement mensuel, annuel ou en licence à vie. Il n'est plus nécessaire de souscrire à l'offre tout compris pour y accéder. Le catalogue de plus de 250 apps reste quand même disponible à partir de 11,99 dollars par mois.
Jusqu'à présent, Setapp fonctionnait sur un modèle unique : un abonnement mensuel qui donnait accès à l'ensemble du catalogue, soit plus de 250 applications Mac. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent acheter certaines apps individuellement via leur compte Setapp, sans souscrire à la formule globale. On retrouve dans la liste des outils connus comme Bartender, Downie ou AlDente Pro, et aussi les produits maison de MacPaw : CleanMyMac, Moonlock et Gemini 2. D'autres apps viendront s'ajouter au fil du temps.
Les options proposées sont classiques : abonnement mensuel, annuel ou licence à vie selon les choix de chaque développeur. Les prix exacts n'ont pas encore été communiqués.
Côté développeurs, MacPaw met en avant un partage de revenus présenté comme plus avantageux que celui de l'App Store, un processus de validation en 24 heures et une gestion simplifiée de la facturation et des taxes. L'objectif affiché est de transformer Setapp en véritable place de marché ouverte, et pas seulement un bouquet d'apps sur abonnement. MacPaw prévoit d'étendre ces formules d'achat individuel en dehors de Setapp dans le courant de l'année.
Ce changement arrive quelques semaines après la fermeture de Setapp Mobile, la tentative de MacPaw de créer un store alternatif sur iPhone en Europe grâce au DMA. Le service a fermé en février. MacPaw recentre donc ses efforts sur le Mac, là où Setapp a toujours eu son public.
Franchement, c'est du bon sens. Beaucoup d'utilisateurs connaissent Setapp pour une ou deux apps précises mais n'ont jamais voulu payer 12 dollars par mois pour tout le catalogue. Maintenant, ils pourront récupérer uniquement ce qui les intéresse. Reste à voir les prix : si une licence à vie de Bartender coûte le même prix via Setapp que directement chez le développeur, l'intérêt sera quand même limité. Mais bon, si MacPaw arrive à proposer des tarifs compétitifs et un vrai avantage à centraliser ses achats, ça pourrait enfin donner à Setapp le coup de pouce dont la plateforme a besoin.
