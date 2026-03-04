La puce du nouveau Studio Display est plus puissante que celle du MacBook Neo
Par Didier Pulicani - Publié le
Saviez-vous que les écrans Apple embarquaient des processeurs d’iPhone ? Par exemple, le Studio Display d’Apple sorti en 2022 intégrait déjà un A13 Bionic.
Mais avec le Studio Display, Apple y a placé… un A19, la même puce qui équipe les iPhone 17 ! Mieux encore, c’est un A19 Pro que l’on retrouve dans le Studio Display XDR, destiné aux professionnels de l’image. L’info a été confirmée par les firmware déployée dans les dernières version de macOS publiées ce soir, et déjà épluchées par certains hackers.
Ces processeurs, à l’origine dédiés aux iPhone, et assez coûteux à produire (ils sont gravés à 3nm par TSMC) trouvent leurs usages dans des fonctions connexes, comme Center Stage, la caméra ultra-grand-angle, qui va centrer et recadrer l’image sur les sujets présents à l’écran.
Apple utilise aussi ces puces pour gérer l’audio spatial ou encore écouter les requêtes
Apple ne documente pas l’ensemble des tâches dédiées à ces puces, mais on s’étonne que ces écrans aient besoin d’autant de puissance pour gérer des fonctions en apparence assez basiques. Il est aussi possible que ces processeurs ne soient pas aussi complets que ceux présents sur l’iPhone, Apple utilise souvent des versions castrées, qui n’ont pas la puissance suffisante pour être intégrées à des smartphones ou des tablettes par exemple.
Ironiquement, ces moniteurs, tout de même vendus à partir de 1699€, sont plus puissant que le MacBook Neo dévoilé aujourd'hui !
Avec sa puce A18 Pro, ce petit portable propose les performances d’un iPhone 16 Pro, sorti il y a 1,5 ans, un processeur tout à fait capable, mais qui devra faire tourner macOS, un ou deux écrans Retina et toutes les apps, jeux et autres logiciels modernes.
On précisera tout de même qu’Apple devrait vendre quelques centaines de millions de MacBook Neo, contre sans doute quelques millions (et encore) de moniteurs Studio Display. Placer un A19 Pro dans un MacBook Neo aurait sans doute été bien trop coûteux vu les volumes envisagés…
Mais avec le Studio Display, Apple y a placé… un A19, la même puce qui équipe les iPhone 17 ! Mieux encore, c’est un A19 Pro que l’on retrouve dans le Studio Display XDR, destiné aux professionnels de l’image. L’info a été confirmée par les firmware déployée dans les dernières version de macOS publiées ce soir, et déjà épluchées par certains hackers.
A quoi ça sert ?
Ces processeurs, à l’origine dédiés aux iPhone, et assez coûteux à produire (ils sont gravés à 3nm par TSMC) trouvent leurs usages dans des fonctions connexes, comme Center Stage, la caméra ultra-grand-angle, qui va centrer et recadrer l’image sur les sujets présents à l’écran.
Apple utilise aussi ces puces pour gérer l’audio spatial ou encore écouter les requêtes
Dis-Sirien arrière plan. Ils aident également à améliorer la qualité du son transmis aux haut-parleurs. On précisera que ces puces ne contrôlent pas directement l’affichage, qui est géré par l’appareil connecté (le Mac ou l’iPad), mais on aurait pu imaginer un petit OS intégré capable de lancer des apps, façon AppleTV intégrée directement au moniteur.
Apple ne documente pas l’ensemble des tâches dédiées à ces puces, mais on s’étonne que ces écrans aient besoin d’autant de puissance pour gérer des fonctions en apparence assez basiques. Il est aussi possible que ces processeurs ne soient pas aussi complets que ceux présents sur l’iPhone, Apple utilise souvent des versions castrées, qui n’ont pas la puissance suffisante pour être intégrées à des smartphones ou des tablettes par exemple.
Plus puissant que le MacBook Neo
Ironiquement, ces moniteurs, tout de même vendus à partir de 1699€, sont plus puissant que le MacBook Neo dévoilé aujourd'hui !
Avec sa puce A18 Pro, ce petit portable propose les performances d’un iPhone 16 Pro, sorti il y a 1,5 ans, un processeur tout à fait capable, mais qui devra faire tourner macOS, un ou deux écrans Retina et toutes les apps, jeux et autres logiciels modernes.
On précisera tout de même qu’Apple devrait vendre quelques centaines de millions de MacBook Neo, contre sans doute quelques millions (et encore) de moniteurs Studio Display. Placer un A19 Pro dans un MacBook Neo aurait sans doute été bien trop coûteux vu les volumes envisagés…