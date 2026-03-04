La puce du nouveau Studio Display est plus puissante que celle du MacBook Neo

A quoi ça sert ?

Dis-Siri

Plus puissant que le MacBook Neo

Mais avec le Studio Display,Mieux encore, c’est un A19 Pro que l’on retrouve dans le Studio Display XDR, destiné aux professionnels de l’image. L’info a été confirmée par les firmware déployée dans les dernières version de macOS publiées ce soir, et déjà épluchées par certains hackers.Ces processeurs, à l’origine dédiés aux iPhone, et assez coûteux à produire (ils sont gravés à 3nm par TSMC) trouvent leurs usages dans des fonctions connexes,Apple utilise aussi ces puces pour. Ils aident également à améliorer la qualité du son transmis aux haut-parleurs. On précisera que(le Mac ou l’iPad), mais on aurait pu imaginer un petit OS intégré capable de lancer des apps, façon AppleTV intégrée directement au moniteur.. Il est aussi possible que ces processeurs ne soient pas aussi complets que ceux présents sur l’iPhone, Apple utilise souvent des versions castrées, qui n’ont pas la puissance suffisante pour être intégrées à des smartphones ou des tablettes par exemple., un processeur tout à fait capable, mais qui devra faire tourner macOS, un ou deux écrans Retina et toutes les apps, jeux et autres logiciels modernes.