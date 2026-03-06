MacBook Neo : pourquoi Apple a choisi ce nouveau nom
MacBook, utilisée par Apple entre 2006 et 2012, puis de nouveau entre 2015 et 2019. Finalement, Apple a opté pour un nouveau nom : MacBook Neo. Dans une interview accordée à TechRadar, la firme a d'ailleurs expliqué les raisons de ce choix.
Un nom “fun et moderne”
Selon Colleen Novielli, directrice marketing produit pour le Mac, Apple cherchait un nom qui reflète l’esprit de ce nouvel ordinateur portable.
Nous voulions quelque chose qui paraisse amusant, convivial et moderne, et qui corresponde vraiment à l’esprit de ce produit. Le terme Neo évoque ainsi une nouvelle génération de Mac plus accessible, pensée pour séduire un public plus large.
Selon le dictionnaire de l'Académie française, néo est un préfixe emprunté du grec, et qui signifie
Nouveau. Ce qui a d'ailleurs donné un nombre conséquent de mots, composant des termes didactiques : néobanque, néolithique, néogène, néo-classique...
Neo c'est aussi le renouveau, comme le personnage éponyme de Matrix ! Bref un préfixe bien pratique...
Un Mac pensé pour attirer de nouveaux utilisateurs
Mais le terme
neone concerne pas seulement la nouveauté du produit mais aussi les primo-accédants : les fameux néo-acheteurs qui apparaissent dans les résultats de la firme. Apple insiste d’ailleurs sur ce positionnement dans sa communication. Sur les réseaux sociaux, Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, a présenté le MacBook Neo comme un
produit nouveau, excitant et original, capable de faire découvrir l’univers Mac à de nouveaux utilisateurs.
Les visuels promotionnels publiés par Apple mettent largement en scène des étudiants et de jeunes utilisateurs, confirmant que l’ordinateur vise notamment le marché de l’éducation. Même si l'image de la jeune fille avec son MacBook et ses AirPods Max (tous au même prix aux USA : 599 dollars, tout comme l'iPhone 17e) a fait le buzz...
Qu'en penser ?
Le MacBook Neo se distingue aussi par son prix particulièrement agressif pour un Mac. L’ordinateur démarre à 699 euros. Pour ce prix, Cupertino a fait pas mal de concessions, la machine embarque une version adaptée de la puce A18 Pro, un écran Liquid Retina de 13 pouces, jusqu’à 512 Go de stockage, 8 Go de mémoire vive non extensible. Il est proposé en quatre couleurs : Rose, Citron, Indigo et Argent.
Déjà en précommande, le MacBook Neo sera disponible à partir du 11 mars. Avec ce modèle beaucoup plus abordable que les MacBook Air et Pro, Apple pourrait bien redistribuer les cartes sur le segment des ordinateurs portables d’entrée de gamme, jusque-là dominé par les PC Windows et les Chromebooks. Alors est-ce que ce Mac plus accessible parviendra à séduire un nouveau public — et si son nom Neo deviendra, lui aussi, une nouvelle marque durable dans la gamme Apple.