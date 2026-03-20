Apple réussit son pari : le MacBook Neo bat des records de vente
Par Laurence - Publié le
Apple continue de pousser le Mac vers de nouveaux publics. Après une semaine marquée par le lancement de plusieurs modèles, dont les nouveaux MacBook Pro et MacBook Air, la firme met déjà en avant un premier succès commercial… et il concerne surtout les nouveaux venus.
La semaine dernière, Apple a renouvelé en profondeur sa gamme de portables. Trois nouveaux modèles ont été lancés quasi simultanément, modernisant l’offre du constructeur.
Mais au milieu de ces annonces, un produit s’est clairement démarqué : le MacBook Neo. Avec un prix d’entrée agressif — 699 euros (599 euros pour les étudiants) — Apple vise un public bien plus large que d’habitude : utilisateurs de PC, adeptes de Chromebook, ou encore possesseurs d’iPhone sans ordinateur.
Sur X, Tim Cook a confirmé que ce lancement avait permis à Apple d’atteindre un record historique de ventes de Mac auprès des nouveaux utilisateurs. Même s'il ne cite pas explicitement un modèle, mais il est difficile de ne pas voir dans ce résultat l’effet direct du MacBook Neo. Pourquoi ? Parce que ce record concerne précisément les personnes qui n’avaient jamais possédé de Mac — exactement la cible du Neo.
Le MacBook Neo coche plusieurs cases : prix plus abordable, design moderne, intégration complète avec l’écosystème Apple (et l'iPhone), des performances tout à fait suffisantes pour un usage quotidien, June ou moi avons pu vous le montrer. Autant d’arguments qui peuvent séduire des utilisateurs jusqu’ici restés sur Windows ou ChromeOS.
Aujourd'hui, le Mac reste loin d’avoir saturé son marché. Il existe encore des millions d’utilisateurs PC n’ayant jamais testé macOS et de nombreux utilisateurs d’iPhone sans ordinateur personnel. Avec ce nouveau modèle, Apple semble reproduire une stratégie déjà bien rodée sur l’iPhone et proposer un produit plus accessible pour élargir sa base installée.
Le MacBook Neo pourrait bien combler ce vide en devenant le premier Mac de toute une génération d’utilisateurs. Ce succès reste toutefois à relativiser. Le lancement simultané des nouveaux MacBook Air et Pro a également contribué à la visibilité globale du Mac. Mais sur le terrain des nouveaux utilisateurs, tout indique que le Neo joue un rôle central.
Avec le MacBook Neo, Apple semble avoir trouvé une nouvelle porte d’entrée vers le Mac. En combinant prix attractif et intégration à son écosystème, la marque réussit à séduire un public jusque-là peu concerné. Si la tendance se confirme, le Neo pourrait bien devenir l’un des produits les plus stratégiques du Mac… bien au-delà de ses performances.
Un lancement clé pour toute la gamme Mac
La semaine dernière, Apple a renouvelé en profondeur sa gamme de portables. Trois nouveaux modèles ont été lancés quasi simultanément, modernisant l’offre du constructeur.
Mais au milieu de ces annonces, un produit s’est clairement démarqué : le MacBook Neo. Avec un prix d’entrée agressif — 699 euros (599 euros pour les étudiants) — Apple vise un public bien plus large que d’habitude : utilisateurs de PC, adeptes de Chromebook, ou encore possesseurs d’iPhone sans ordinateur.
Sur X, Tim Cook a confirmé que ce lancement avait permis à Apple d’atteindre un record historique de ventes de Mac auprès des nouveaux utilisateurs. Même s'il ne cite pas explicitement un modèle, mais il est difficile de ne pas voir dans ce résultat l’effet direct du MacBook Neo. Pourquoi ? Parce que ce record concerne précisément les personnes qui n’avaient jamais possédé de Mac — exactement la cible du Neo.
Un potentiel encore énorme
Le MacBook Neo coche plusieurs cases : prix plus abordable, design moderne, intégration complète avec l’écosystème Apple (et l'iPhone), des performances tout à fait suffisantes pour un usage quotidien, June ou moi avons pu vous le montrer. Autant d’arguments qui peuvent séduire des utilisateurs jusqu’ici restés sur Windows ou ChromeOS.
Aujourd'hui, le Mac reste loin d’avoir saturé son marché. Il existe encore des millions d’utilisateurs PC n’ayant jamais testé macOS et de nombreux utilisateurs d’iPhone sans ordinateur personnel. Avec ce nouveau modèle, Apple semble reproduire une stratégie déjà bien rodée sur l’iPhone et proposer un produit plus accessible pour élargir sa base installée.
Le MacBook Neo pourrait bien combler ce vide en devenant le premier Mac de toute une génération d’utilisateurs. Ce succès reste toutefois à relativiser. Le lancement simultané des nouveaux MacBook Air et Pro a également contribué à la visibilité globale du Mac. Mais sur le terrain des nouveaux utilisateurs, tout indique que le Neo joue un rôle central.
Qu'en penser ?
Avec le MacBook Neo, Apple semble avoir trouvé une nouvelle porte d’entrée vers le Mac. En combinant prix attractif et intégration à son écosystème, la marque réussit à séduire un public jusque-là peu concerné. Si la tendance se confirme, le Neo pourrait bien devenir l’un des produits les plus stratégiques du Mac… bien au-delà de ses performances.