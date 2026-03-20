Apple réussit son pari : le MacBook Neo bat des records de vente

Qu'en penser ?



Avec le MacBook Neo, Apple semble avoir trouvé une nouvelle porte d’entrée vers le Mac. En combinant prix attractif et intégration à son écosystème, la marque réussit à séduire un public jusque-là peu concerné. Si la tendance se confirme, le Neo pourrait bien devenir l’un des produits les plus stratégiques du Mac… bien au-delà de ses performances.