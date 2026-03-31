Apple vs Android : "Little Finder Guy" peut-il rivaliser avec le robot Android ?
Par Laurence - Publié le
Apple ne s’attendait sans doute pas à cela... En lançant la promotion du MacBook Neo, la firme a vu émerger un véritable phénomène : un petit personnage inspiré de l’icône du Finder, rapidement adopté par les internautes sous le nom de Little Finder Guy.
Début mars, Apple a publié plusieurs vidéos publiées sur son compte TikTok introduisant ce personnage. On y découvre une version miniature et anthropomorphisée du célèbre visage du Finder, intégrée dans des contenus courts.
Le succès ne s’est pas fait attendre : dans les commentaires, une grande partie des réactions ne porte pas sur les fonctionnalités du Mac, mais bien sur ce petit personnage devenu instantanément attachant.
Apple a rapidement capitalisé sur cet engouement en publiant une nouvelle série de vidéos mettant en scène Little Finder Guy. Au programme : utilisation des Stacks sur le bureau macOS, optimisation de l’éclairage avec une ring light pour les appels vidéo ou encore utilisation de la dictée vocale.
Chaque vidéo se déroule sur le MacBook Neo et met en scène le personnage, qui sert de fil conducteur ludique. Une approche qui tranche avec la communication habituellement très sobre d’Apple, mais qui semble particulièrement efficace sur les réseaux sociaux.
Le phénomène a rapidement dépassé le cadre des vidéos officielles. Des fans se sont emparés du personnage, à l’image de Stephen Hackett (512 Pixels), qui a même conçu un fichier .3mf permettant d’imprimer Little Finder Guy en 3D. Sur les réseaux, le personnage est décliné dans toutes sortes de poses et de situations, renforçant encore son statut de mascotte officieuse.
Depuis des années, Google dispose de sa célèbre mascotte Android,
Au-delà du simple gadget, Little Finder Guy illustre surtout un changement de ton chez Apple avec des contenus plus courts, une approche plus accessible et une communication pensée pour TikTok et les nouvelles plateformes. Bref un exercice auquel la firme était allergique depuis des années : un virage discret, mais révélateur de l’évolution des usages et de la manière dont Apple cherche désormais à séduire une audience plus jeune et à leur proposer son MacBook Neo.
Une mascotte née sur TikTok
Début mars, Apple a publié plusieurs vidéos publiées sur son compte TikTok introduisant ce personnage. On y découvre une version miniature et anthropomorphisée du célèbre visage du Finder, intégrée dans des contenus courts.
Le succès ne s’est pas fait attendre : dans les commentaires, une grande partie des réactions ne porte pas sur les fonctionnalités du Mac, mais bien sur ce petit personnage devenu instantanément attachant.
Des tutoriels Mac… avec une touche d’humour
Apple a rapidement capitalisé sur cet engouement en publiant une nouvelle série de vidéos mettant en scène Little Finder Guy. Au programme : utilisation des Stacks sur le bureau macOS, optimisation de l’éclairage avec une ring light pour les appels vidéo ou encore utilisation de la dictée vocale.
Chaque vidéo se déroule sur le MacBook Neo et met en scène le personnage, qui sert de fil conducteur ludique. Une approche qui tranche avec la communication habituellement très sobre d’Apple, mais qui semble particulièrement efficace sur les réseaux sociaux.
Un engouement qui dépasse Apple
Le phénomène a rapidement dépassé le cadre des vidéos officielles. Des fans se sont emparés du personnage, à l’image de Stephen Hackett (512 Pixels), qui a même conçu un fichier .3mf permettant d’imprimer Little Finder Guy en 3D. Sur les réseaux, le personnage est décliné dans toutes sortes de poses et de situations, renforçant encore son statut de mascotte officieuse.
Depuis des années, Google dispose de sa célèbre mascotte Android,
The Bot, omniprésente dans sa communication. Avec Little Finder Guy, se pourrait-il qu'Apple propose enfin un équivalent : une figure identifiable, facilement déclinable et adaptée aux formats courts et sociaux (et pourquoi pas avec un peu de merchandising ?).
Qu'en penser ?
Au-delà du simple gadget, Little Finder Guy illustre surtout un changement de ton chez Apple avec des contenus plus courts, une approche plus accessible et une communication pensée pour TikTok et les nouvelles plateformes. Bref un exercice auquel la firme était allergique depuis des années : un virage discret, mais révélateur de l’évolution des usages et de la manière dont Apple cherche désormais à séduire une audience plus jeune et à leur proposer son MacBook Neo.