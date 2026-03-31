Apple vs Android : "Little Finder Guy" peut-il rivaliser avec le robot Android ?

Qu'en penser ?



Au-delà du simple gadget, Little Finder Guy illustre surtout un changement de ton chez Apple avec des contenus plus courts, une approche plus accessible et une communication pensée pour TikTok et les nouvelles plateformes. Bref un exercice auquel la firme était allergique depuis des années : un virage discret, mais révélateur de l’évolution des usages et de la manière dont Apple cherche désormais à séduire une audience plus jeune et à leur proposer son MacBook Neo.