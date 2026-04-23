Mac mini M4 : que cachent ces pénuries généralisées et ces délais à rallonge ?

qu'en penser ?



Qu’il s’agisse d’un simple trou d’air logistique ou d’un signe avant-coureur d’une nouvelle génération, la situation actuelle illustre une chose : même Apple n’échappe plus totalement aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour les acheteurs, cela signifie surtout une chose très concrète : trouver un Mac mini M4 devient, semaine après semaine, de plus en plus compliqué.