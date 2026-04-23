Mac mini M4 : que cachent ces pénuries généralisées et ces délais à rallonge ?
Par Laurence - Publié le
Les tensions sur la chaîne d’approvisionnement continuent de frapper de plein fouet les clients d’Apple. Dernier symptôme en date : le Mac mini M4 d’entrée de gamme, affiché à 699 euros avec 256 Go de stockage, est désormais totalement indisponible sur l’Apple Store. Impossible même de le commander, la firme se contentant d’un laconique
La situation a commencé il y a quelques semaines. Désormais, tous les Mac mini M4 équipés de 256 Go de stockage sont introuvables, quelle que soit la configuration mémoire choisie.
Du côté des revendeurs tiers, le constat est similaire : chez Amazon, seuls quelques modèles à partir de 879 euros semblent encore disponibles à la vente. Ce nouvel épisode s’inscrit dans une dégradation progressive de la disponibilité des Mac de bureau. Dès le 11 avril, certaines configurations plus haut de gamme — notamment avec 32 Go et 64 Go de RAM — avaient déjà disparu des rayons.
Même les configurations encore disponibles ne sont pas épargnées. Sur l’Apple Store, les délais s’allongent fortement : environ 6 semaines pour un Mac mini M4 avec 512 Go, jusqu’à 9 à 10 semaines (voire plus) pour d’autres configurations. Un niveau de tension inhabituel pour une machine habituellement bien fournie, même en milieu de cycle.
À l’origine de ces difficultés, on retrouve une combinaison de facteurs bien connus dans l’industrie : des pénuries persistantes de mémoire et de stockage, des choix de production en faveur des MacBook, plus stratégiques en volume et un regain d’intérêt pour les machines compactes, porté par l’engouement autour de l’IA personnelle.
Apple semble donc prioriser ses portables, plus rentables et plus demandés, au détriment des Mac de bureau comme le Mac mini, et ce, surtout avec l'arrivée du MacBook Neo (qui accuse aussi des délais plus longs que d'habitude tirant jusqu'au 27 mai).
Mais cette situation peut aussi trouver une autre explication, beaucoup plus intéressante. Historiquement, une disponibilité en berne peut aussi signaler l’arrivée prochaine d’un renouvellement matériel. L’hypothèse d’un Mac mini M5 commence donc à circuler.
Mais le précédent du Mac Studio invite à la prudence. Ce dernier connaît lui aussi de fortes tensions de stock, sans pour autant être remplacé immédiatement. Selon Bloomberg, son successeur équipé de puces M5 ne serait pas attendu avant octobre. Dans ce contexte, difficile de trancher : Apple prépare-t-elle un lancement imminent ou subit-elle simplement une pression industrielle durable ?
Qu’il s’agisse d’un simple trou d’air logistique ou d’un signe avant-coureur d’une nouvelle génération, la situation actuelle illustre une chose : même Apple n’échappe plus totalement aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour les acheteurs, cela signifie surtout une chose très concrète : trouver un Mac mini M4 devient, semaine après semaine, de plus en plus compliqué.
actuellement indisponible.
Une rupture qui s’étend à toute la gamme 256 Go
La situation a commencé il y a quelques semaines. Désormais, tous les Mac mini M4 équipés de 256 Go de stockage sont introuvables, quelle que soit la configuration mémoire choisie.
Du côté des revendeurs tiers, le constat est similaire : chez Amazon, seuls quelques modèles à partir de 879 euros semblent encore disponibles à la vente. Ce nouvel épisode s’inscrit dans une dégradation progressive de la disponibilité des Mac de bureau. Dès le 11 avril, certaines configurations plus haut de gamme — notamment avec 32 Go et 64 Go de RAM — avaient déjà disparu des rayons.
Même les configurations encore disponibles ne sont pas épargnées. Sur l’Apple Store, les délais s’allongent fortement : environ 6 semaines pour un Mac mini M4 avec 512 Go, jusqu’à 9 à 10 semaines (voire plus) pour d’autres configurations. Un niveau de tension inhabituel pour une machine habituellement bien fournie, même en milieu de cycle.
Pénuries de composants et arbitrages internes
À l’origine de ces difficultés, on retrouve une combinaison de facteurs bien connus dans l’industrie : des pénuries persistantes de mémoire et de stockage, des choix de production en faveur des MacBook, plus stratégiques en volume et un regain d’intérêt pour les machines compactes, porté par l’engouement autour de l’IA personnelle.
Apple semble donc prioriser ses portables, plus rentables et plus demandés, au détriment des Mac de bureau comme le Mac mini, et ce, surtout avec l'arrivée du MacBook Neo (qui accuse aussi des délais plus longs que d'habitude tirant jusqu'au 27 mai).
Vers un Mac mini M5 imminent ?
Mais cette situation peut aussi trouver une autre explication, beaucoup plus intéressante. Historiquement, une disponibilité en berne peut aussi signaler l’arrivée prochaine d’un renouvellement matériel. L’hypothèse d’un Mac mini M5 commence donc à circuler.
Mais le précédent du Mac Studio invite à la prudence. Ce dernier connaît lui aussi de fortes tensions de stock, sans pour autant être remplacé immédiatement. Selon Bloomberg, son successeur équipé de puces M5 ne serait pas attendu avant octobre. Dans ce contexte, difficile de trancher : Apple prépare-t-elle un lancement imminent ou subit-elle simplement une pression industrielle durable ?
qu'en penser ?
Qu’il s’agisse d’un simple trou d’air logistique ou d’un signe avant-coureur d’une nouvelle génération, la situation actuelle illustre une chose : même Apple n’échappe plus totalement aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour les acheteurs, cela signifie surtout une chose très concrète : trouver un Mac mini M4 devient, semaine après semaine, de plus en plus compliqué.