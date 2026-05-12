Cartes mères PC : les ventes s'effondrent, l'IA siphonne toute la production

On en dit quoi ?



C'est un peu le retour des grandes années de pénurie post-COVID, sauf que cette fois ce n'est pas un virus qui paralyse les usines, c'est le choix industriel de favoriser des clients beaucoup plus rentables. Mais pour le gars qui voulait monter un nouveau PC en 2026, le résultat est le même : tout coûte ue fortune.



Le pire, c'est que la situation ne devrait pas se calmer dans les mois qui viennent. Les hyperscalers ont déjà réservé l'essentiel de la production 2026 et 2027, et personne ne voit l'IA ralentir dans les prochains trimestres. Si vous comptiez vous offrir une grosse mise à jour de votre tour cette année, c'est peut-être le moment de revoir votre budget à la hausse, ou de prendre votre mal en patience.