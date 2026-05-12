Cartes mères PC : les ventes s'effondrent, l'IA siphonne toute la production
Par Vincent Lautier - Publié le
ASUS, MSI, Gigabyte et ASRock voient leurs ventes de cartes mères dégringoler en 2026. Pourquoi ? L'IA qui avale toute la production de RAM, de processeurs et de stockage chez TSMC, Samsung et SK Hynix, et fait exploser les prix de tous les composants. Résultat, les passionnés de PC repoussent leurs upgrades et le marché est à l'arrêt.
ASUS, qui dominait largement le marché, va passer de 15 millions de cartes mères vendues en 2025 à un objectif de 10 millions cette année, soit cinq millions de moins. Au premier semestre 2026, le constructeur n'a déjà expédié qu'un peu plus de 5 millions d'unités. Gigabyte vise 9 millions (contre 11,5 millions en 2025), MSI 8,4 millions (au lieu de 11 millions) et ASRock dégringole de 4,3 à 2,7 millions, soit une chute de 37 pourcent. C'est tout simplement la pire année pour le marché PC DIY depuis longtemps, avec un recul global qui tourne autour de 25 à 28 pourcent selon les estimations.
Toute la chaîne de production des composants PC est en train de basculer vers les data centers. Les fabricants de mémoire (Samsung, SK Hynix, Micron) privilégient massivement la HBM, cette mémoire ultra-rapide collée aux puces Nvidia, AMD et Google qui font tourner ChatGPT, Gemini et compagnie. Conséquence directe, la production de DRAM standard pour PC s'écroule et les prix des kits RAM explosent. Côté processeurs, Intel et AMD ne font pas mieux : ils donnent la priorité aux puces serveur Xeon et EPYC, qui rapportent beaucoup plus de marge que les CPU grand public Core et Ryzen.
Face à la situation, ASUS, Gigabyte et ASRock ne restent pas sans rien faire. Les trois ont commencé à orienter une partie de leur capacité de production vers les cartes mères de serveurs IA, histoire de récupérer une part des budgets déversés par les hyperscalers (Microsoft, Amazon, Google, Meta) sur leurs data centers. Pour le consommateur, ça veut dire qu'il faudra patienter, peut-être longtemps, avant de monter cette nouvelle config gaming, ou alors accepter de payer beaucoup plus cher qu'avant.
C'est un peu le retour des grandes années de pénurie post-COVID, sauf que cette fois ce n'est pas un virus qui paralyse les usines, c'est le choix industriel de favoriser des clients beaucoup plus rentables. Mais pour le gars qui voulait monter un nouveau PC en 2026, le résultat est le même : tout coûte ue fortune.
Le pire, c'est que la situation ne devrait pas se calmer dans les mois qui viennent. Les hyperscalers ont déjà réservé l'essentiel de la production 2026 et 2027, et personne ne voit l'IA ralentir dans les prochains trimestres. Si vous comptiez vous offrir une grosse mise à jour de votre tour cette année, c'est peut-être le moment de revoir votre budget à la hausse, ou de prendre votre mal en patience.
Des chiffres en chute libre
ASUS, qui dominait largement le marché, va passer de 15 millions de cartes mères vendues en 2025 à un objectif de 10 millions cette année, soit cinq millions de moins. Au premier semestre 2026, le constructeur n'a déjà expédié qu'un peu plus de 5 millions d'unités. Gigabyte vise 9 millions (contre 11,5 millions en 2025), MSI 8,4 millions (au lieu de 11 millions) et ASRock dégringole de 4,3 à 2,7 millions, soit une chute de 37 pourcent. C'est tout simplement la pire année pour le marché PC DIY depuis longtemps, avec un recul global qui tourne autour de 25 à 28 pourcent selon les estimations.
Le coupable, c'est l'IA
Toute la chaîne de production des composants PC est en train de basculer vers les data centers. Les fabricants de mémoire (Samsung, SK Hynix, Micron) privilégient massivement la HBM, cette mémoire ultra-rapide collée aux puces Nvidia, AMD et Google qui font tourner ChatGPT, Gemini et compagnie. Conséquence directe, la production de DRAM standard pour PC s'écroule et les prix des kits RAM explosent. Côté processeurs, Intel et AMD ne font pas mieux : ils donnent la priorité aux puces serveur Xeon et EPYC, qui rapportent beaucoup plus de marge que les CPU grand public Core et Ryzen.
Les fabricants taïwanais pivotent vers l'IA
Face à la situation, ASUS, Gigabyte et ASRock ne restent pas sans rien faire. Les trois ont commencé à orienter une partie de leur capacité de production vers les cartes mères de serveurs IA, histoire de récupérer une part des budgets déversés par les hyperscalers (Microsoft, Amazon, Google, Meta) sur leurs data centers. Pour le consommateur, ça veut dire qu'il faudra patienter, peut-être longtemps, avant de monter cette nouvelle config gaming, ou alors accepter de payer beaucoup plus cher qu'avant.
On en dit quoi ?
C'est un peu le retour des grandes années de pénurie post-COVID, sauf que cette fois ce n'est pas un virus qui paralyse les usines, c'est le choix industriel de favoriser des clients beaucoup plus rentables. Mais pour le gars qui voulait monter un nouveau PC en 2026, le résultat est le même : tout coûte ue fortune.
Le pire, c'est que la situation ne devrait pas se calmer dans les mois qui viennent. Les hyperscalers ont déjà réservé l'essentiel de la production 2026 et 2027, et personne ne voit l'IA ralentir dans les prochains trimestres. Si vous comptiez vous offrir une grosse mise à jour de votre tour cette année, c'est peut-être le moment de revoir votre budget à la hausse, ou de prendre votre mal en patience.