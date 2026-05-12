Apple rachète Color.io : de nouveaux outils photo et vidéo pour Final Cut Pro et Pixelmator ?
Par Laurence - Publié le
Apple continue de renforcer discrètement ses compétences dans l’image et la création vidéo. Selon de nouveaux documents publiés par l’Union européenne, la firme s'est offert en janvier une petite société nommée Patchflyer, derrière laquelle se cachait en réalité Jonathan Ochmann, le créateur du célèbre outil de color grading Color.io.
Color.io était un service web spécialisé dans l’étalonnage colorimétrique, particulièrement apprécié des photographes, vidéastes et créateurs de contenus. L’outil permettait notamment d’ajouter des rendus cinématographiques, des textures proches de l’argentique, ou encore des LUTs avancées pour modifier l’apparence des images et vidéos.
Sa réputation reposait surtout sur une interface simple, des réglages très puissants, et un moteur colorimétrique maison développé par Jonathan Ochmann lui-même. Avant Color.io, Jonathan Ochmann s’était déjà fait connaître avec les LUTs VisionColor, devenues très populaires dans le monde de la vidéo professionnelle.
En novembre 2025, Jonathan Ochmann avait annoncé la fermeture prochaine de Color.io. À l’époque, il expliquait vouloir rejoindre une entreprise capable de lui permettre de travailler à
Le service avait définitivement fermé le 31 décembre 2025, laissant derrière lui plus de 200 000 utilisateurs. À l’époque, beaucoup soupçonnaient déjà un rachat ou un recrutement majeur dans l’industrie sans savoir qu’Apple était derrière l’opération.
Cupertino n’a évidemment donné aucun détail sur ses intentions. Mais les compétences de Jonathan Ochmann et les technologies développées autour de Color.io pourraient parfaitement trouver leur place dans plusieurs logiciels Apple : Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Photos ou même certaines futures fonctions IA autour de l’image.
Apple pousse de plus en plus ses outils créatifs professionnels, notamment avec les puces Apple Silicon, sa nouvelle suite Creator Studio et les usages liés à l’intelligence artificielle générative. L’expertise de Color.io pourrait donc permettre à Apple d’améliorer le rendu colorimétrique, les filtres intelligents, ou encore les outils vidéo professionnels.
Les documents européens révèlent également qu’Apple a finalisé le rachat de PromptAI sur la même période. Cette startup travaillait autour de la vision par ordinateur et proposait notamment une application baptisée Seemour capable d’analyser des flux de caméras de sécurité afin de reconnaître des personnes, des animaux, des objets, ou certains comportements.
Un domaine qui intéresse particulièrement Apple alors que la firme accélère fortement sur Apple Intelligence, Siri nouvelle génération, et les futures fonctions visuelles prévues dans iOS 27. Même si ces petites acquisitions passent souvent inaperçues, elles donnent généralement une très bonne indication de la direction technologique prise par Apple pour les prochaines années.
Un outil très populaire dans le monde de la photo et de la vidéo
Color.io était un service web spécialisé dans l’étalonnage colorimétrique, particulièrement apprécié des photographes, vidéastes et créateurs de contenus. L’outil permettait notamment d’ajouter des rendus cinématographiques, des textures proches de l’argentique, ou encore des LUTs avancées pour modifier l’apparence des images et vidéos.
Sa réputation reposait surtout sur une interface simple, des réglages très puissants, et un moteur colorimétrique maison développé par Jonathan Ochmann lui-même. Avant Color.io, Jonathan Ochmann s’était déjà fait connaître avec les LUTs VisionColor, devenues très populaires dans le monde de la vidéo professionnelle.
Une renaissance en 2026 ?
En novembre 2025, Jonathan Ochmann avait annoncé la fermeture prochaine de Color.io. À l’époque, il expliquait vouloir rejoindre une entreprise capable de lui permettre de travailler à
une échelle impossible en soloaprès plus de dix ans à gérer seul son projet.
Le service avait définitivement fermé le 31 décembre 2025, laissant derrière lui plus de 200 000 utilisateurs. À l’époque, beaucoup soupçonnaient déjà un rachat ou un recrutement majeur dans l’industrie sans savoir qu’Apple était derrière l’opération.
Quels programmes d'Apple pourraient en profiter ?
Cupertino n’a évidemment donné aucun détail sur ses intentions. Mais les compétences de Jonathan Ochmann et les technologies développées autour de Color.io pourraient parfaitement trouver leur place dans plusieurs logiciels Apple : Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Photos ou même certaines futures fonctions IA autour de l’image.
Apple pousse de plus en plus ses outils créatifs professionnels, notamment avec les puces Apple Silicon, sa nouvelle suite Creator Studio et les usages liés à l’intelligence artificielle générative. L’expertise de Color.io pourrait donc permettre à Apple d’améliorer le rendu colorimétrique, les filtres intelligents, ou encore les outils vidéo professionnels.
Les documents européens révèlent également qu’Apple a finalisé le rachat de PromptAI sur la même période. Cette startup travaillait autour de la vision par ordinateur et proposait notamment une application baptisée Seemour capable d’analyser des flux de caméras de sécurité afin de reconnaître des personnes, des animaux, des objets, ou certains comportements.
Qu'en penser ?
Un domaine qui intéresse particulièrement Apple alors que la firme accélère fortement sur Apple Intelligence, Siri nouvelle génération, et les futures fonctions visuelles prévues dans iOS 27. Même si ces petites acquisitions passent souvent inaperçues, elles donnent généralement une très bonne indication de la direction technologique prise par Apple pour les prochaines années.