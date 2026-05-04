Shazam, Beats, modem Intel… retour sur les rachats clés de Tim Cook chez Apple
Par Laurence - Publié le
Si Tim Cook n’a jamais concrétisé le rachat de Tesla, souvent évoqué ces dernières années, le patron d’Apple laisse malgré tout derrière lui une impressionnante série d’acquisitions stratégiques. Depuis 2011, la firme a discrètement racheté des dizaines de sociétés qui alimentent aujourd’hui certaines des fonctions des plus importantes de l’iPhone, du Mac, de l’Apple Watch ou encore des services.
L’une des acquisitions les plus importantes de l’ère Tim Cook remonte à 2012 avec le rachat d’AuthenTec. Quelques mois plus tard, Apple lançait l’iPhone 5s et introduisait Touch ID, devenu depuis un standard sur de nombreux appareils.
Elle a ensuite poursuivi cette stratégie autour de la biométrie avec le rachat de la startup israélienne PrimeSense en 2013. Cette technologie servira plus tard de base à Face ID, inauguré avec l’iPhone X en 2017.
L’acquisition la plus spectaculaire reste sans doute celle de Beats Electronics en 2014. À l’époque, le rachat à 3 milliards de dollars avait surpris une partie de l’industrie. Aujourd’hui, Apple continue à commercialiser des casques et enceintes Beats (bien plus colorés que ses blancs produits) tandis que le service Beats Music a servi de fondation à Apple Music.
Cette opération a surtout marqué un tournant : à partir de ce moment, Apple ne rachetait plus uniquement des technologies dans l'ombre, mais aussi des marques grand public capables de renforcer son écosystème.
Plusieurs acquisitions de Tim Cook ont également transformé iOS au quotidien. En 2017, Apple s'offre Workflow, une application d’automatisation qui deviendra ensuite Shortcuts. La même année, elle récupère Beddit, spécialisé dans le suivi du sommeil, une fonction désormais intégrée à l’Apple Watch.
En 2018, elle met la main sur Shazam, qui reste aujourd’hui encore profondément intégré à iOS et à Siri. Quelques mois plus tard, le service Texture servira quant à lui de base à Apple News+. Autre acquisition devenue incontournable : Dark Sky en 2020. Ses technologies alimentent désormais les alertes météo précises de l'application Météo.
Enfin, parmi les emplettes d'importance, elle a aussi mis la main sur Primephonic, le service de diffusion de musique classique afin de l'intégrer à Apple Music. La suite de l'histoire a donné naissance à Apple Classique !
Tim Cook a également fortement accéléré la stratégie de souveraineté technologique d’Apple. En 2019, la firme rachète l’activité modem smartphone d’Intel pour un petit milliard de dollars.
Quelques années plus tard, Cupertino lançait ses premiers modems maison avec la puce C1 intégrée à l’iPhone 16e, première étape vers l’abandon progressif des composants Qualcomm. Ce faisant, elle s’est aussi renforcée dans la réalité virtuelle avec le rachat de NextVR, désormais utilisé pour certains contenus immersifs sur l’Apple Vision Pro.
Plus récemment, elle a mis l’accent sur l’intelligence artificielle et les outils créatifs. Ainsi, l'acquisition très récente de Q.ai devrait contribuer à renforcer Siri et Apple Intelligence, tandis que Pixelmator et MotionVFX viennent enrichir l’écosystème créatif autour de Final Cut Pro et d’Apple Creator Studio.
Contrairement à l’image d’une entreprise qui innove uniquement en interne, Apple s’est largement appuyé sur des acquisitions ciblées sous l’ère Tim Cook pour accélérer certaines technologies clés. Biométrie, musique, météo, automatisation, IA, création vidéo ou modem 5G : une grande partie des fonctions phares de l’écosystème Apple trouvent leur origine dans de petites sociétés rachetées puis intégrées discrètement à Cupertino.
Cette stratégie d’acquisitions pourrait d’ailleurs encore s’accélérer avec l’arrivée prochaine de John Ternus à la tête d’Apple. Selon Bloomberg, le futur CEO prévoirait de conserver davantage de liquidités et de réduire progressivement les sommes reversées aux actionnaires via les rachats d’actions ou les dividendes. Une orientation qui pourrait donner à Apple une plus grande marge de manœuvre pour investir dans de nouvelles technologies, renforcer sa stratégie autour de l’intelligence artificielle… ou multiplier les acquisitions ciblées dans les années à venir.
Touch ID, Face ID : les rachats qui ont transformé l’iPhone
L’une des acquisitions les plus importantes de l’ère Tim Cook remonte à 2012 avec le rachat d’AuthenTec. Quelques mois plus tard, Apple lançait l’iPhone 5s et introduisait Touch ID, devenu depuis un standard sur de nombreux appareils.
Elle a ensuite poursuivi cette stratégie autour de la biométrie avec le rachat de la startup israélienne PrimeSense en 2013. Cette technologie servira plus tard de base à Face ID, inauguré avec l’iPhone X en 2017.
Beats, le pari le plus audacieux de Tim Cook
L’acquisition la plus spectaculaire reste sans doute celle de Beats Electronics en 2014. À l’époque, le rachat à 3 milliards de dollars avait surpris une partie de l’industrie. Aujourd’hui, Apple continue à commercialiser des casques et enceintes Beats (bien plus colorés que ses blancs produits) tandis que le service Beats Music a servi de fondation à Apple Music.
Cette opération a surtout marqué un tournant : à partir de ce moment, Apple ne rachetait plus uniquement des technologies dans l'ombre, mais aussi des marques grand public capables de renforcer son écosystème.
Workflow, Shazam, Dark Sky : des services devenus essentiels
Plusieurs acquisitions de Tim Cook ont également transformé iOS au quotidien. En 2017, Apple s'offre Workflow, une application d’automatisation qui deviendra ensuite Shortcuts. La même année, elle récupère Beddit, spécialisé dans le suivi du sommeil, une fonction désormais intégrée à l’Apple Watch.
En 2018, elle met la main sur Shazam, qui reste aujourd’hui encore profondément intégré à iOS et à Siri. Quelques mois plus tard, le service Texture servira quant à lui de base à Apple News+. Autre acquisition devenue incontournable : Dark Sky en 2020. Ses technologies alimentent désormais les alertes météo précises de l'application Météo.
Enfin, parmi les emplettes d'importance, elle a aussi mis la main sur Primephonic, le service de diffusion de musique classique afin de l'intégrer à Apple Music. La suite de l'histoire a donné naissance à Apple Classique !
Les puces modem, l’IA et la création : les nouveaux chantiers d’Apple
Tim Cook a également fortement accéléré la stratégie de souveraineté technologique d’Apple. En 2019, la firme rachète l’activité modem smartphone d’Intel pour un petit milliard de dollars.
Quelques années plus tard, Cupertino lançait ses premiers modems maison avec la puce C1 intégrée à l’iPhone 16e, première étape vers l’abandon progressif des composants Qualcomm. Ce faisant, elle s’est aussi renforcée dans la réalité virtuelle avec le rachat de NextVR, désormais utilisé pour certains contenus immersifs sur l’Apple Vision Pro.
Plus récemment, elle a mis l’accent sur l’intelligence artificielle et les outils créatifs. Ainsi, l'acquisition très récente de Q.ai devrait contribuer à renforcer Siri et Apple Intelligence, tandis que Pixelmator et MotionVFX viennent enrichir l’écosystème créatif autour de Final Cut Pro et d’Apple Creator Studio.
Qu’en penser ?
Contrairement à l’image d’une entreprise qui innove uniquement en interne, Apple s’est largement appuyé sur des acquisitions ciblées sous l’ère Tim Cook pour accélérer certaines technologies clés. Biométrie, musique, météo, automatisation, IA, création vidéo ou modem 5G : une grande partie des fonctions phares de l’écosystème Apple trouvent leur origine dans de petites sociétés rachetées puis intégrées discrètement à Cupertino.
Cette stratégie d’acquisitions pourrait d’ailleurs encore s’accélérer avec l’arrivée prochaine de John Ternus à la tête d’Apple. Selon Bloomberg, le futur CEO prévoirait de conserver davantage de liquidités et de réduire progressivement les sommes reversées aux actionnaires via les rachats d’actions ou les dividendes. Une orientation qui pourrait donner à Apple une plus grande marge de manœuvre pour investir dans de nouvelles technologies, renforcer sa stratégie autour de l’intelligence artificielle… ou multiplier les acquisitions ciblées dans les années à venir.