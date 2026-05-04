Shazam, Beats, modem Intel… retour sur les rachats clés de Tim Cook chez Apple

Touch ID, Face ID : les rachats qui ont transformé l’iPhone

Beats, le pari le plus audacieux de Tim Cook

Workflow, Shazam, Dark Sky : des services devenus essentiels

Les puces modem, l’IA et la création : les nouveaux chantiers d’Apple

Qu’en penser ?



Contrairement à l’image d’une entreprise qui innove uniquement en interne, Apple s’est largement appuyé sur des acquisitions ciblées sous l’ère Tim Cook pour accélérer certaines technologies clés. Biométrie, musique, météo, automatisation, IA, création vidéo ou modem 5G : une grande partie des fonctions phares de l’écosystème Apple trouvent leur origine dans de petites sociétés rachetées puis intégrées discrètement à Cupertino.



Cette stratégie d’acquisitions pourrait d’ailleurs encore s’accélérer avec l’arrivée prochaine de John Ternus à la tête d’Apple. Selon Bloomberg, le futur CEO prévoirait de conserver davantage de liquidités et de réduire progressivement les sommes reversées aux actionnaires via les rachats d’actions ou les dividendes. Une orientation qui pourrait donner à Apple une plus grande marge de manœuvre pour investir dans de nouvelles technologies, renforcer sa stratégie autour de l’intelligence artificielle… ou multiplier les acquisitions ciblées dans les années à venir.

L’une des acquisitions les plus importantes de l’ère. Quelques mois plus tard, Apple lançait, devenu depuis un standard sur de nombreux appareils.Elle a ensuiteen 2013. Cette technologie servira plus tard de base à Face ID, inauguré avec. À l’époque, le rachat à 3 milliards de dollars avait surpris une partie de l’industrie. Aujourd’hui, Apple continue à commercialiser des casques et enceintes Beats (bien plus colorés que ses blancs produits) tandis que le service Beats Music a servi de fondation à Apple Music.: à partir de ce moment, Apple ne rachetait plus uniquement des technologies dans l'ombre, mais aussi des marques grand public capables de renforcer son écosystème.En 2017,, une application d’automatisation qui deviendra ensuite. La même année,, spécialisé dans leune fonction désormais intégrée à l’Apple Watch.En 2018,, qui reste aujourd’hui encore profondément intégré à iOS et à Siri. Quelques mois plus tard, le service Texture servira quant à lui de base à Apple News+. Autre acquisition devenue incontournable :. Ses technologies alimentent désormais les alertes météo précises de l'application Météo.Enfin, parmi les emplettes d'importance,le service de diffusion de musique classique afin de l'intégrer à Apple Music. La suite de l'histoire a donné naissance à Apple Classique !Tim Cook a également fortement accéléré la stratégie de souveraineté technologique d’Apple. En 2019,Quelques années plus tard, Cupertino lançait ses premiers modems maison avec, première étape vers l’abandon progressif des composants Qualcomm. Ce faisant, elle s’est aussi renforcée dans la réalité virtuelle avec le rachat de, désormais utilisé pour certains contenus immersifs sur l’Apple Vision Pro.Plus récemment,Ainsi, l'acquisition très récente dedevrait contribuer à renforcer Siri et Apple Intelligence, tandis queviennent enrichir l’écosystème créatif autour de Final Cut Pro et d’Apple Creator Studio.