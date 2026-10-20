MacBook Pro OLED, iPad mini et iMac : qu'attendre le 28 octobre ?

Qu’en penser ?



Si la date et le slogan sont officiels, il faut encore patienter jusqu’à mercredi prochain pour connaître le programme définitif. Mais les rumeurs ont vu plutôt juste pour le moment (et Mark Gurman aussi). Apple semble avoir choisi de multiplier les évènements plutôt que de concentrer toutes ses nouveautés dans une seule keynote. Cette stratégie a le mérite de donner davantage de visibilité à chaque catégorie de produits, mais on commence à s'y perdre devant le nombre...