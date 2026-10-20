MacBook Pro OLED, iPad mini et iMac : qu'attendre le 28 octobre ?
Par Laurence - Publié le
Après bien des rumeurs, Apple a confirmé un événement spécial pour le mercredi 28 octobre 2026. De son petit nom
Décidément, le mois d’octobre est particulièrement chargé chez Apple ! Après avoir dévoilé le HomeView, le HomePod mini 2 et une nouvelle Apple TV 4K le 13 octobre dernier, voici une deuxième et dernière salve de nouveautés. Cette fois, l’événement se déroulera à Los Angeles, et à 18 heures heure française. Plusieurs journalistes ont d'ailleurs été conviés à une présentation spéciale. On pourrait même s'attendre à une petite keynote vidéo pré-enregistrée. Cette fois-ci pas de fil à broder, mais une pomme très stylisée, très pro (et somme toute très classique si on regarde les précédentes invitations).
L'annonce la plus attendue est celle du nouveau MacBook Pro OLED et tactile. Les deux modèles de 14 et 16 pouces bénéficieraient d’une refonte importante, avec un châssis beaucoup plus léger que les modèles actuels. Du côté des autres changements matériels, une Dynamic Island viendrait remplacer l’encoche en haut de l'écran.
Côté matériel, ces machines ne seraient pas dotées de puce M6, mais de versions M5 Pro et M5 Max, tandis que macOS devrait proposer de nouvelles interactions adaptées à l’utilisation tactile. Plusieurs éléments cachés dans le code des bêtas faisaient d'ailleurs allusion à des éléments d’interface légèrement plus grands, la prise en charge de gestes de rafraîchissement de pages et des évolutions de Sidecar. Il ne s’agirait donc pas simplement d’ajouter une couche tactile à l’écran. Bref après des années de refus catégorique, Apple nous livrerait un vrai Mac tactile.
Dans ses cartons, Cupertino pourrait avoir également caché un nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED. En outre, la mini tablette bénéficierait de quelques améliorations notables comme un nouveau système de haut-parleurs et une caméra FaceTime repositionnée. Espérons que le prix ne sera pas trop tiré vers le haut, mais rien n'est moins sûr. En effet, l'iPad mini 7 était déjà fort cher à sa sortie (et encore plus avec la petite hausse tarifaire de cet été)... Dans tous les cas, avec son Apple Pencil, l’iPad mini conserverait aussi son rôle de petit carnet à dessin numérique, toujours prêt à l’emploi. Quant au risque de cannibalisation par l’iPhone Duo et son grand écran pliable, il semble quand même limité. A partir de 2 339 euros, le smartphone ne s’adresse clairement pas au même public.
Du côté des ordinateurs, plusieurs mises à jour plus classiques seraient également prévues. Faute de gros changement de design, le nouvel iMac et un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme pourraient adopter la puce M6, mais il ne devrait pas y avoir de gros changements de design. Finalement, la situation est assez inhabituelle, puisque le modèle de base passerait déjà à la génération suivante, tandis que les MacBook Pro haut de gamme conserveraient des puces M5 Pro et M5 Max (avec peut-être davantage de RAM pour contenir le prix du modèle de base).
Si la date et le slogan sont officiels, il faut encore patienter jusqu’à mercredi prochain pour connaître le programme définitif. Mais les rumeurs ont vu plutôt juste pour le moment (et Mark Gurman aussi). Apple semble avoir choisi de multiplier les évènements plutôt que de concentrer toutes ses nouveautés dans une seule keynote. Cette stratégie a le mérite de donner davantage de visibilité à chaque catégorie de produits, mais on commence à s'y perdre devant le nombre...
Pro and tell, il devrait mettre les Mac à l’honneur, avec notamment le très attendu MacBook Pro OLED tactile. Mais Apple pourrait bien glisser quelques
one more thingsen sus.
Un deuxième événement Apple en quinze jours !
Décidément, le mois d’octobre est particulièrement chargé chez Apple ! Après avoir dévoilé le HomeView, le HomePod mini 2 et une nouvelle Apple TV 4K le 13 octobre dernier, voici une deuxième et dernière salve de nouveautés. Cette fois, l’événement se déroulera à Los Angeles, et à 18 heures heure française. Plusieurs journalistes ont d'ailleurs été conviés à une présentation spéciale. On pourrait même s'attendre à une petite keynote vidéo pré-enregistrée. Cette fois-ci pas de fil à broder, mais une pomme très stylisée, très pro (et somme toute très classique si on regarde les précédentes invitations).
Le MacBook Pro OLED et tactile enfin officialisé ?
L'annonce la plus attendue est celle du nouveau MacBook Pro OLED et tactile. Les deux modèles de 14 et 16 pouces bénéficieraient d’une refonte importante, avec un châssis beaucoup plus léger que les modèles actuels. Du côté des autres changements matériels, une Dynamic Island viendrait remplacer l’encoche en haut de l'écran.
Côté matériel, ces machines ne seraient pas dotées de puce M6, mais de versions M5 Pro et M5 Max, tandis que macOS devrait proposer de nouvelles interactions adaptées à l’utilisation tactile. Plusieurs éléments cachés dans le code des bêtas faisaient d'ailleurs allusion à des éléments d’interface légèrement plus grands, la prise en charge de gestes de rafraîchissement de pages et des évolutions de Sidecar. Il ne s’agirait donc pas simplement d’ajouter une couche tactile à l’écran. Bref après des années de refus catégorique, Apple nous livrerait un vrai Mac tactile.
One more thing
Dans ses cartons, Cupertino pourrait avoir également caché un nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED. En outre, la mini tablette bénéficierait de quelques améliorations notables comme un nouveau système de haut-parleurs et une caméra FaceTime repositionnée. Espérons que le prix ne sera pas trop tiré vers le haut, mais rien n'est moins sûr. En effet, l'iPad mini 7 était déjà fort cher à sa sortie (et encore plus avec la petite hausse tarifaire de cet été)... Dans tous les cas, avec son Apple Pencil, l’iPad mini conserverait aussi son rôle de petit carnet à dessin numérique, toujours prêt à l’emploi. Quant au risque de cannibalisation par l’iPhone Duo et son grand écran pliable, il semble quand même limité. A partir de 2 339 euros, le smartphone ne s’adresse clairement pas au même public.
Du côté des ordinateurs, plusieurs mises à jour plus classiques seraient également prévues. Faute de gros changement de design, le nouvel iMac et un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme pourraient adopter la puce M6, mais il ne devrait pas y avoir de gros changements de design. Finalement, la situation est assez inhabituelle, puisque le modèle de base passerait déjà à la génération suivante, tandis que les MacBook Pro haut de gamme conserveraient des puces M5 Pro et M5 Max (avec peut-être davantage de RAM pour contenir le prix du modèle de base).
Qu’en penser ?
Si la date et le slogan sont officiels, il faut encore patienter jusqu’à mercredi prochain pour connaître le programme définitif. Mais les rumeurs ont vu plutôt juste pour le moment (et Mark Gurman aussi). Apple semble avoir choisi de multiplier les évènements plutôt que de concentrer toutes ses nouveautés dans une seule keynote. Cette stratégie a le mérite de donner davantage de visibilité à chaque catégorie de produits, mais on commence à s'y perdre devant le nombre...